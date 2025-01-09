Нефть и газ. Техническая картина, запасы, танкеры

Во многом рост цен был обусловлен усилением санкционной риторики в отношении российской нефти. Также поддержку оказали сообщения о сокращении добычи в декабре странами ОПЕК+, новости о возможных заморозках в регионах добычи США, очередное сокращение коммерческих запасов нефти в США. Давление по-прежнему оказывает крепкий доллар — индекс DXY возобновил рост.
Техническая картина указывает на то, что котировки не смогли пройти важное сопротивление на уровне 200-дневной скользящей средней ($77,3 за баррель), после чего развернулись в коррекцию. На указанном уровне может возрастать стремление участников торгов к совершению продаж с целью хеджирования цен будущих поставок. Тем более что позднее в этом году прогнозируется профицит предложения.
Индикатор RSI в результате январской волны роста также приблизился к зоне перекупленности. В предыдущие разы после этого актив переходил к коррекции. В целом нефтяные фьючерсы обычно хорошо реагируют на крайние значения данного индикатора.
Ближайшая поддержка располагается на уровне $75,11 за баррель — по сути, это верхняя граница того бокового диапазона, в котором котировки пребывали с октября прошлого года.
Новостной фон
∙ По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0,959 млн баррелей. Сокращение оказалось не таким драматичным, как прогнозировал API за день до этого (4 млн баррелей), однако это уже седьмое снижение подряд. Запасы нефти в Кушинге достигли 10-летнего минимума. При этом запасы нефтепродуктов резко выросли. Запасы бензина — на 6,3 млн баррелей, дистиллятов — на 6,1 млн баррелей.
∙ Нефтяные компании отказались участвовать в аукционе правительства США на право бурения в Арктическом национальном заповеднике дикой природы. Возможные причины — правовые, социальные и экономические проблемы бурения в указанном регионе, технически извлекаемые запасы которого оцениваются в 4,3−11,8 млрд баррелей.
∙ Финские власти признали задержанное в конце декабря судно непригодным к мореплаванию. Оно сможет отправиться в плавание только после устранения выявленных неисправностей. Речь идет о танкере, который предположительно входит в теневой флот России.
∙ Иран пытается вернуть 25 млн баррелей нефти, которые застряли в китайских портах из-за санкций США.
∙ Импорт нефти из Канады в США резко вырос на фоне угроз Трампа ввести 25% пошлину на канадские товары.
∙ Shandong Port Group запретила танкерам, находящимся под санкциями США, заходить в свои порты в восточной китайской провинции, где расположено множество независимых НПЗ, приобретающих подсанкционную нефть. По данным Kpler, в прошлом году провинция импортировала около 1,74 млн б/с нефти из Ирана, России и Венесуэлы, что составляет порядка 17% импорта Китая.
Фьючерсы на природный газ в очередной раз опускаются к ближайшему тренду и пока отталкиваются от него наверх. Однако слишком частая проверка тренда на прочность может сигнализировать о риске его пробоя.
На 4-часовом графике заметно угасание волатильности, просматривается треугольная формация с примерными границами $3,391−3,680.
Завтра EIA обновит отчет о состоянии рынка природного газа.
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