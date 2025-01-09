Нефть и газ. Техническая картина, запасы, танкеры

Техническая картина указывает на то, что котировки не смогли пройти важное сопротивление на уровне 200-дневной скользящей средней ($77,3 за баррель), после чего развернулись в коррекцию. На указанном уровне может возрастать стремление участников торгов к совершению продаж с целью хеджирования цен будущих поставок. Тем более что позднее в этом году прогнозируется профицит предложения.