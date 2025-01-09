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На Мосбирже стартуют торги акциями X5

С 9 января на «Московской бирже» начинают торговаться акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5), сообщили в компании.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Это в том числе напоминает об истории нынешнего лидера отрасли, который был основан в результате слияния “Перекрестка” (в тикере — это буква Х) и “Пятерочки” (в тикере — цифра 5)», — говорится в сообщении.

X5 возвращается к размещению на Московской бирже после завершения редомициляции в рамках законодательства об ЭЗО. До этого на бирже торговались акции X5 Retail, бывшего иностранного холдинга ретейлера. Их торги были заморожены в апреле 2024 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».