На Мосбирже стартуют торги акциями X5

«Это в том числе напоминает об истории нынешнего лидера отрасли, который был основан в результате слияния “Перекрестка” (в тикере — это буква Х) и “Пятерочки” (в тикере — цифра 5)», — говорится в сообщении.
X5 возвращается к размещению на Московской бирже после завершения редомициляции в рамках законодательства об ЭЗО. До этого на бирже торговались акции X5 Retail, бывшего иностранного холдинга ретейлера. Их торги были заморожены в апреле 2024 года.
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