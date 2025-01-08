Сбор со средств: турналог введут минимум в 55 регионах

В одних субъектах сбор действует на всей территории, а в других — только в отдельных населенных пунктах. Он уплачивается в процентах от стоимости временного проживания — не более 1% в 2025 году. Как новый платеж отразится на путешественниках и поможет ли это развивать туристическую инфраструктуру — в материале «Известий».