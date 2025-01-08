Сбор со средств: турналог введут минимум в 55 регионах

В одних субъектах сбор действует на всей территории, а в других — только в отдельных населенных пунктах. Он уплачивается в процентах от стоимости временного проживания — не более 1% в 2025 году. Как новый платеж отразится на путешественниках и поможет ли это развивать туристическую инфраструктуру — в материале «Известий».
Туристический налог в регионах с 2025 года
С 1 января в российских регионах начал действовать турналог. Муниципальные образования как минимум 55 субъектов решили ввести его, посчитали «Известия».
Среди регионов, которые устанавливают такой сбор на всей своей территории, — Республика Алтай и Алтайский край, которые стали очень популярны у туристов в последние годы. Летом туда едут на сплавы по Катуни, а зимой — на горнолыжные спуски. Там действует сразу несколько крупных курортов: «Белокуриха», «Бирюзовая Катунь», «Завьялово», «Манжерок», «Телецкое», «Чемал».
По всему субъекту турналог начнет действовать также в Карелии — среди достопримечательностей там особо привлекательны остров Валаам, заповедник Кивач, музей под открытым небом «Кижи», горный парк «Рускеала». Также сбор начнет действовать по всей Камчатке — туда туристы едут отдохнуть на берегу Тихого океана, взобраться на вулканы, окунуться в гейзерные источники и погулять по национальным паркам.
Вологодская область, где также вводится турналог на всей территории региона, известна своими архитектурными сооружениями — это Спасо-Прилуцкий, Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри. Также в регионе находится резиденция Деда Мороза в Великом Устюге.
В других субъектах новый сбор решили ввести лишь в отдельных населенных пунктах. Например, в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В нем расположен курорт «Усолье» — там лечат заболевания опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. В регионе сбор также появился в Усть-Илимске, на Ольхоне и в части Иркутского района, в том числе в Большом Голоустном и Листвянке.
Кроме того, туристический налог ввели не такие популярные среди путешественников субъекты — Республика Чувашия, Ульяновская, Саратовская, Рязанская и Пензенская области.
В то же время некоторые регионы решили вообще не вводить сбор с путешественников. Об этом уже сообщили в городе федерального значения Севастополе, в Крыму, Марий Эл, Удмуртии, Тыве, Забайкальском крае, Калужской, Магаданской, Оренбургской областях, а также в Чукотском автономном округе.
Как уточнили «Известиям» в пресс-службе Минфина, турналог заплатят не сами путешественники, а организации и физические лица, которые предоставляют услуги по временному проживанию путешественникам. Он исчисляется в процентах от стоимости этой услуги, однако должен составлять не менее 100 рублей за сутки.
Местные власти будут самостоятельно определять налоговую ставку в пределах допустимой законом. Впрочем, есть верхний порог, который превышать нельзя: в 2025-м он составит 1%, а к 2029 году вырастет до 5%. Ставку турналога можно будет дифференцировать с учетом сезонности — местные власти смогут устанавливать процент сбора поквартально, писали ранее «Известия».
Чем турналог отличается от курортного сбора
Механизм туристического налога не новый. С 2017-го по конец 2024 года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге, федеральной территории «Сириус» действовал эксперимент по курортному сбору. Его плательщиками выступали совершеннолетние люди, проживающие в гостиницах более 24 часов, заявили «Известиям» в пресс-службе ФНС. Курортный сбор, в отличие от турналога, фиксированный. Во многих случаях отели сразу включали его в стоимость проживания, и туристы не замечали разницы.
В целом влияние нового налога на туристический поток будет зависеть от размера сбора, его целей и реакции путешественников на дополнительные расходы, считает заведующая кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Татьяна Розанова.
Она добавила: некоторые могут отказаться от поездок в регионы с турналогом, в то время как другие отдыхающие не заметят существенной разницы — в частности, гости Краснодарского края и других субъектов, где ранее был курортный сбор.
В пресс-службе министерства спорта и туризма Марий Эл сообщили «Известиям», что опасаются сокращения туристического потока, поэтому решили не вводить сбор. Это могло бы негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства этого сектора.
На введение сбора сложно решиться регионам, где сегодня пока слабая инфраструктура для туризма или где большая доля таких услуг ведется неофициально, уверен руководитель лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин. Это может повредить существующему бизнесу, работающему честно, согласен он.
А наибольшую выгоду от турналога могут получить крупные города и курортные центры с высокой концентрацией туристов — Краснодарский край, Республика Алтай, Санкт-Петербург, уверена Татьяна Розанова.
— Впрочем, умеренное повышение цен вряд ли окажет значительное влияние, особенно если средства пойдут на улучшение инфраструктуры. Хотя и есть опасения, что это отпугнет бюджетных туристов, — полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Сколько регионы заработают на турналоге
Муниципалитеты направят средства с турналога на инфраструктуру для гостей населенного пункта, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэка. Такой сбор особенно важен для небольших городов, где число местных жителей существенно меньше путешественников.
В пресс-службе министерства туризма Республики Алтай также сказали редакции, что введение налога позволит направить дополнительные средства на развитие социальной сферы и туристической инфраструктуры.
Налог поможет регионам, которые развивают туристическую инфраструктуру, и сделает их более привлекательными для путешественников, считает и Татьяна Розанова из Финансового университета при Правительстве РФ. С другой стороны, само введение механизма потребует значительных административных расходов, чтобы грамотно организовать его собираемость.
По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, турналог может принести государству около 18 млрд рублей в год. Доходы от него пойдут в местные бюджеты, однако для регионов такой сбор может помочь частично покрыть дефицит своих бюджетов, уточнила она.
Впрочем, другие страны давно начали применять механизм туристического налога — в частности, ОАЭ, Черногория, США, Германия, Нидерланды, Испания, Франция, заявила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Это достаточно популярные направления для путешественников, а турпоток из-за сборов не уменьшился.
Кроме того, по словам Татьяны Розановой, например, в Испании туристический налог помог профинансировать реставрацию исторических объектов и улучшить туристическую инфраструктуру.