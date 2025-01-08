Россиянам рассказали, как изменится доступность жилья в 2025 году

По словам эксперта, в то же время ипотека еще долго будет оставаться малодоступной, даже если предположить, что ключевая ставка уже вышла на плато. А руководство ЦБ даже не исключает ее повышения в феврале 2025 года. Также с 1 января в России внедрят ипотечный стандарт, после чего перестанут быть доступны субсидированные, траншевые и аккредитивные кредиты.