Россиянам рассказали, как изменится доступность жилья в 2025 году

«На мой взгляд, цены на новостройки массового сегмента и бизнес-класса в 2025 году будут стагнировать. Рост цен возможен, но ниже уровня инфляции. Застройщики в этих сегментах продолжат устанавливать крупный дисконт на широкий пул лотов, пока ключевая ставка не снизится, по крайней мере, до 15−17%», — сказал он.
При этом премиальное и элитное жилье, отметил эксперт, подорожает в среднем на 12−15% в год, поскольку большинство покупателей не зависит от жилищного кредитования.
Кроме того, порог входа на первичный рынок вырастет в связи с запретом на проектирование малогабаритных квартир и строительство апартаментов.
«На вторичном рынке будет наблюдаться стагнация. Цены вырастут только на самые востребованные варианты, например, квартиры с качественным, но бюджетным ремонтом от флипперов», — добавил Руслан Сырцов.
Говоря о возможностях россиян для покупки квартиры, эксперт напомнил о планах работодателей повысить зарплаты сотрудникам, но не резко. Кроме того, на многие объекты недвижимости в первой половине 2025 года будут действовать скидки.
«То есть формально можно говорить о временном повышении доступности жилья. Однако это касается лишь вариантов с единовременной оплатой, которые встречаются крайне редко», — подчеркнул он.
По словам эксперта, в то же время ипотека еще долго будет оставаться малодоступной, даже если предположить, что ключевая ставка уже вышла на плато. А руководство ЦБ даже не исключает ее повышения в феврале 2025 года. Также с 1 января в России внедрят ипотечный стандарт, после чего перестанут быть доступны субсидированные, траншевые и аккредитивные кредиты.
«Единственной широко распространенной альтернативой дорогой ипотеке останутся рассрочки. Правда, не исключено появление новых финансовых инструментов от застройщиков. Например, девелоперы могут предложить клиентам аренду квартир в своих готовых новостройках с платежами в счет первого ипотечного взноса», — заключил Руслан Сырцов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».