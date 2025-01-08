На Ставрополье курортный сбор составил 2,5 млрд рублей

«Средства пошли на проектирование и благоустройство курортной инфраструктуры. За все время реализовано около 100 мероприятий, среди которых такие знаковые, как благоустройство скверов в Кисловодске, Курортного парка в Ессентуках, Нижней каскадной лестницы в Железноводске и парка “Цветник” в Пятигорске. В Минераловодском округе завершено благоустройство сквера “Собор Покрова Пресвятой Богородицы”, — уточняют в управлении.