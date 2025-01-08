На Ставрополье курортный сбор составил 2,5 млрд рублей

«На Ставрополье завершился эксперимент по курортному сбору, который стартовал в 2018 году и принес краевому бюджету около 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лидером по курортному сбору стал Кисловодск, собрав более 970 млн рублей. За ним следуют Ессентуки с 650 млн рублей, Пятигорск с 444 млн рублей. В Железноводске курортный сбор составил 412 млн, а в Минераловодском округе — 14 млн рублей.
«Средства пошли на проектирование и благоустройство курортной инфраструктуры. За все время реализовано около 100 мероприятий, среди которых такие знаковые, как благоустройство скверов в Кисловодске, Курортного парка в Ессентуках, Нижней каскадной лестницы в Железноводске и парка “Цветник” в Пятигорске. В Минераловодском округе завершено благоустройство сквера “Собор Покрова Пресвятой Богородицы”, — уточняют в управлении.
С 1 января 2025 года вместо курортного сбора вступил в силу туристический налог. В Ставропольском крае его размер составляет 1% от стоимости номера. Налог платят владельцы коллективных средств размещения, а средства поступают в муниципальные бюджеты.