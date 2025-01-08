Кредитным картам сверили выгоду

По данным Объединенного кредитного бюро, осенью 2024-го банки почти полностью перестали корректировать лимиты по выданным кредитным картам. Так, в октябре только 3% из 47 млн держателей получили увеличение лимита, и менее 1% граждан — уменьшение. Охладит ли повышенная ставка интерес к этому продукту? Кредитная карта будет по-прежнему выгодна определенному сегменту клиентов, уверен независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: "Исторически ставка по кредитным картам всегда была намного выше ключевой. До такой степени, что, когда минимальный процент был однозначным, запросто можно было встретить ставки под 30% по кредитным картам. Связано это с тем, что банки прекрасно понимают: в отличие от кредита, по которому человек обязан платить процентный долг, по кредитной карте он возникает только в том случае, если человек просрочил грейс-период. А если он этого не делает и возвращает деньги, взятые в рамках кредитного лимита, то, соответственно, он вообще не платит процентный долг.