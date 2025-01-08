Джим Роджерс рассказал, какому металлу уделил бы больше внимания

По его словам, цена серебра значительно опустилась по сравнению с историческими максимумами. Инвестор также не исключил, что котировки на драгоценные металлы перейдут к снижению в 2025 году.
«На любом рынке, даже на “медвежьем”, золото сильно дешевеет. Затем, после падения, оно сильно дорожает. Но на “медвежьих” рынках все очень жестко. Все страдает, включая золото и серебро. И я бы предположил, что это произойдет снова», — сказал Роджерс.
Он также призвал обращать внимание на фундаментальные факторы, инвестируя в товарный рынок.
«Например, если серебро будет стоить 20 долларов, я, вероятно, куплю еще больше серебра. Если золото будет стоить 2 тыс. долларов, я, вероятно, куплю больше золота. Но это также будет зависеть от того, почему серебро стоит 20 долларов. Если есть веская фундаментальная причина, по которой его цена падает до 20 долларов, я не буду его покупать», — заключил инвестор.
В сентябре 2024 года фьючерсы на серебро с поставкой в декабре на бирже Comex превысили отметку в 33 доллара, взлетев до максимума с 2012 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».