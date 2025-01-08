Джим Роджерс рассказал, какому металлу уделил бы больше внимания

«Например, если серебро будет стоить 20 долларов, я, вероятно, куплю еще больше серебра. Если золото будет стоить 2 тыс. долларов, я, вероятно, куплю больше золота. Но это также будет зависеть от того, почему серебро стоит 20 долларов. Если есть веская фундаментальная причина, по которой его цена падает до 20 долларов, я не буду его покупать», — заключил инвестор.