Банки оценили готовность к запуску цифрового рубля в 2025 году

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Эмитентом цифровых рублей будет Банк России. Они будут выпускаться в виде цифрового кода, а храниться на цифровых кошельках, открытых на платформе ЦБ. Коммерческие банки будут выполнять роль посредников между регулятором и клиентами при проведении операций с цифровым рублем. С июля 2025 года крупнейшие банки должны будут открывать и пополнять счета цифрового рубля, а также совершать переводы в цифровых рублях и принимать их в своей инфраструктуре, то есть проводить платежи.