Какие облигации купить в 2025 году: 10 выпусков с высокой доходностью

Григорий Тетерин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций», на конференции также высказывался о том, что 2025 год станет нелегким для эмитентов в плане рефинансирования долга. «Соглашусь с консенсусом рынка, что риски банкротств возросли. Среди причин можно выделить как продолжительность периода высоких ставок, так и продолжающийся процесс перестройки экономики, что на уровне непосредственно эмитентов выглядит как потеря рынков сбыта, необходимость в замене поставщиков, проблемы с платежами и т. п. », — перечислял он.