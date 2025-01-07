Какие облигации купить в 2025 году: 10 выпусков с высокой доходностью

На последнем в 2024 году заседании, которое прошло 20 декабря, Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых и сообщил, что будет рассматривать целесообразность ее дальнейшего повышения в 2025 году. Главной причиной сохранения жесткой монетарной политики стала борьба с повышенным уровнем инфляции.
С начала 2024 года и на 23 декабря прирост потребительских цен составил 9,7%, по данным Министерства экономического развития. В декабре уровень инфляционных ожиданий граждан вырос до 13,9%, что стало новым максимумом за 2024 год, согласно исследованию «инФОМ», подготовленному по заказу Банка России.
В ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что даже после сохранения ставки на уровне 21% экономике все равно понадобится длительный период жесткой денежно-кредитной политики.
Индекс государственных облигаций RGBI и индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS позитивно отреагировали на решение ЦБ и показывали рост несколько торговых сессий подряд. Эксперты объясняли «РБК Инвестициям», что эйфория среди инвесторов будет носить временный характер, однако все сошлись на том, что не ожидают снижения индексов в ближайшее время и больше склоняются к периоду стабилизации.
Что ждет рынок облигаций в 2025 году
Генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков видит 2025 год позитивным для долгового рынка и считает, что облигации будут интереснее, чем депозиты. «В худшем случае, если инфляция останется повышенной и ЦБ сохранит 21% ставку, облигации вырастут в цене умеренно, доходность по надежным корпоративным выпускам снизится с 25% до 22−23%. В лучшем случае, ЦБ приступит к снижению ставки, на фоне чего облигации продемонстрируют более высокий ценовой рост», — добавляет он.
Владимир Малиновский, главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь», считает, что облигации позволяют реализовывать разнообразные стратегии на рынке, поэтому они всегда будут оставаться популярным активом для инвестиций, в том числе и в 2025 году.
«У нас пока нет твердой уверенности, что уже принятых мер будет достаточно для устойчивого снижения инфляции. Поэтому в условиях, когда ключевая ставка, скорее всего, или останется неизменной, или увеличится, мы предпочитаем сохранять консервативный подход на рынке облигаций, опасаясь новой волны общего роста уровня рыночной доходности», — отмечает эксперт.
Виталий Наумов, стратег «Эйлер аналитические технологии», отдельно выделяет потенциал роста долгового рынка в 2025 году за счет предложения со стороны Минфина. «Валовые размещения ОФЗ заложены в бюджете в размере ₽4,8 трлн, а это на 22% больше, чем в 2024 году», — отметил он.
На 2025 год Министерством финансов, согласно бюджету, запланировано валовое привлечение путем выпуска ОФЗ на уровне ₽4,781 трлн (с учетом погашений на ₽1,416 трлн), чистое — ₽3,365 трлн.
При выполнении плана эта сумма станет максимальной с 2020 года. Тогда, во время пандемии, ведомство заняло у инвесторов рекордный за всю историю российского рынка государственных облигаций объем — ₽5,3 трлн.
Ожидать ли рост числа дефолтов в 2025 году
Наиболее громкий дефолт 2024 года допустил государственный холдинг «Росгеология», имевший кредитный рейтинг А-. Могут ли распространиться проблемы на еще более крупные и считающимися надежными компании?
Более половины участников конференции «Будущее облигационного рынка», которую провел «Эксперт РА», ожидают волну дефолтов в 2025 году, причем 35% прогнозируют ее на вторую половину года. Из-за длительного периода высоких ставок компании, бравшие займы на фиксированных условиях до ужесточения денежно-кредитной политики, начнут испытывать трудности с выплатами процентов. Средняя ставка по прогнозам составит 17−20% в 2025 году, что окажет особое давление на эмитентов второго и третьего эшелонов.
«Заемщики на себе пока не ощутили в полной мере эффекта от роста процентных ставок из-за существенного объема кредитов и облигаций, выпущенных по фиксированным ставкам до цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ», — отмечала управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева.
По мнению аналитиков агентства «Эксперт РА», указала Галиева, сохранение жестких денежно-кредитных условий на длительный период создает риск существенного истощения запаса прочности по уровню процентной нагрузки, особенно для закредитованных компаний, которым предстоит пересмотр ставки фондирования по мере приближения срока погашений/оферт по долгам в 2025 году.
Григорий Тетерин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций», на конференции также высказывался о том, что 2025 год станет нелегким для эмитентов в плане рефинансирования долга. «Соглашусь с консенсусом рынка, что риски банкротств возросли. Среди причин можно выделить как продолжительность периода высоких ставок, так и продолжающийся процесс перестройки экономики, что на уровне непосредственно эмитентов выглядит как потеря рынков сбыта, необходимость в замене поставщиков, проблемы с платежами
По оценке экспертов форума, наиболее рискованными сейчас являются те отрасли, в которых рост ставок имеет наибольшее влияние на спрос, например, недвижимость (в первую очередь жилая) или лизинг. Также к зоне риска относят бизнесы, обладающие сегодня наибольшей долговой нагрузкой. Прежде всего это торговля, целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство, ретейл.
Как выбрать надежного эмитента облигаций: советы экспертов
В связи с потенциальными трудностями, с которыми могут столкнуться эмитенты облигаций, для инвестора становится актуальным вопрос: по каким критериям отобрать надежного эмитента и как обезопасить себя? Об этом «РБК Инвестиции» спросили экспертов.
Владимир Малиновский считает, что безопаснее всего для рядового инвестора обращать внимание на облигации компаний с наивысшим или близким к максимальному кредитным рейтингам (АА и выше). При этом, в идеале, если рейтинг будет отражать именно собственную кредитоспособность эмитента, а не оценку его поддерживающего лица.
С точки зрения самостоятельного анализа эмитентов Малиновский советует инвесторам обращать внимание в первую очередь на возможность компании обслуживать краткосрочные обязательства — погашать короткий долг и платить проценты по своим кредитам. Если компания из-за выплаты высоких процентов начинает полностью «проедать» прибыль не только текущего, но и прошлых периодов, или испытывает сложности с доступом к рефинансированию долга, это может стать плохим сигналом для держателя ее облигаций.
Алексей Третьяков также считает, что все эмитенты с рейтингом АА и выше выглядят устойчиво, а при более низком рейтинге необходим дополнительный кредитный анализ. «В условиях жесткой монетарной политики и спада на рынке жилья я бы не рекомендовал сейчас частным инвесторам облигации девелоперов, финансовых компаний и банков, не относящихся к системно-значимым», — предупреждает эксперт.
Среди эмитентов эксперт выделяет «Автодор», «Мэйл.ру» и «Почта России».
«Важно не забывать про диверсификацию портфеля — не держать более 15−20% в одном имени — всегда есть риск того, что что-то может пойти не так у отдельно взятого эмитента», — напоминает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».
Топ-10 облигаций надежных эмитентов с высокой доходностью
«РБК Инвестиции» учли советы экспертов и сделали подборку из десяти корпоративных облигаций надежных эмитентов с доходностью выше 20% годовых.
В ренкинг были отобраны надежные эмитенты с кредитным рейтингом компании/выпуска не ниже AA.ru (по национальной шкале агентства НКР), не ниже АA (по национальной шкале агентства «АКРА») и/или не ниже ruAA (по национальной шкале «Эксперт РА»).
Представленные выпуски имеют фиксированную купонную доходность с дюрацией не менее года и до трех лет.
Доходность и цена указаны согласно данным Мосбиржи как доходность и цена по цене последней сделки 6 января 2025 года.
Накопленный купонный доход (НКД) указан на 6 января 2025 года.
1. Россельхозбанк, выпуск БO-12−002P (РСХБ2Р12).
ISIN: RU000A106FV6.
Дата погашения: 26.06.2026.
Доходность: 23,09%
Купон: 9,95% (два раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽3,27.
Цена облигации: 85,69%
Рейтинг: компании — АКРА АА (RU), НКР AA+.ru, рейтинг выпуска — АКРА АА (RU).
2. Аэрофлот, выпуск П01-БО-01 (Аэрофл БО1).
ISIN: RU000A103943.
Дата погашения: 11.06.2026.
Доходность: 22,54%
Купон: 8,35% (четыре раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽6,18.
Цена облигации: 84,81%
Рейтинг: компании — АКРА АA (RU), Эксперт РА ruAA, рейтинг выпуска — АКРА AA (RU), Эксперт РА ruAA.
3. Почта России, выпуск БО-002P-04 (ПочтаР2P04).
ISIN: RU000A1055Y4.
Дата погашения: 25.08.2032.
Дата оферты: 06.09.2027.
Доходность: 22,45% к дате оферты.
Купон: 9,25% (два раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽31,93.
Цена облигации: 76,47%
Рейтинг: компании — АКРА АА+ (RU), рейтинг выпуска — АКРА АА+ (RU).
4. Автодор, выпуск БО-003P-02 (Автодор3Р2).
ISIN: RU000A104XR2.
Дата погашения: 01.07.2027.
Доходность: 22%
Купон: 10,65% (два раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽46,10.
Цена облигации: 80,7%
Рейтинг: компании — АКРА АA (RU), Эксперт РА ruAA+, рейтинг выпуска — АКРА AA (RU), Эксперт РА ruAA+.
5. Магнит, выпуск БО-004Р-05 (Магнит4P05).
ISIN: RU000A10A9Z1.
Дата погашения: 13.11.2029.
Дата оферты: 10.03.2026.
Доходность: 21,64% к дате оферты.
Купон: 23% (ежемесячный).
Накопленный купонный доход: ₽0.
Цена облигации: 103,32%
Рейтинг: компании — АКРА ААА (RU), Эксперт РА ruAAA, рейтинг выпуска — АКРА AAA (RU).
6. РЖД, выпуск 001P-02R (РЖД Б01P2R).
ISIN: RU000A0JXQ44.
Дата погашения: 02.04.2037.
Дата оферты: 21.04.2026.
Доходность: 21,62% к дате оферты.
Купон: 8,5% (два раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽19,33.
Цена облигации: 87,05%
Рейтинг: компании — АКРА ААА (RU), Эксперт РА ruAAA, рейтинг выпуска — АКРА AAA (RU).
7. Автодор, выпуск БО-005P-03 (Автодор5Р3).
ISIN: RU000A106R53.
Дата погашения: 12.08.2026.
Доходность: 21,17%
Купон: 12,17% (четыре раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽18,67.
Цена облигации: 89,94%
Рейтинг: компании — АКРА АA (RU), Эксперт РА ruAA+, рейтинг выпуска — АКРА AA (RU), Эксперт РА ruAA+.
8. Альфа-Банк, выпуск 002Р-25 (АЛЬФАБ2Р25).
ISIN: RU000A107AM4.
Дата погашения: 26.11.2026.
Доходность: 20,39%
Купон: 13,25% (четыре раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽14,88.
Цена облигации: 91,06%
Рейтинг: компании — АКРА АА+ (RU), Эксперт РА ruAA+, рейтинг выпуска — АКРА AA+ (RU).
9. РЖД, выпуск 001Р-21R (РЖД 1Р-21R).
ISIN: RU000A102QP4.
Дата погашения: 11.06.2027.
Доходность: 20,35%
Купон: 6,85% (два раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽4,88.
Цена облигации: 76,60%
Рейтинг: компании — АКРА ААА (RU), Эксперт РА ruAAA, рейтинг выпуска — АКРА AAA (RU).
10. Ростелеком, выпуск 002P-14R (Ростел2P14).
ISIN: RU000A1085D5.
Дата погашения: 01.04.2026.
Доходность: 20,33%
Купон: 14,40% (четыре раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽2,76.
Цена облигации: 95,14%
Рейтинг: компании — АКРА АА+ (RU), НКР AAA.ru, рейтинг выпуска — АКРА AA+ (RU).
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