Цена на газ в Европе снизилась до минимума с конца декабря

Отмечается, что общее уменьшение цены с начала дня составляет около двух процентов. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах рухнула до 517,5 доллара за тысячу кубических метров или 48,31 евро за мегаватт-час.
Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявлял, что Киев несет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа. Парламентарий подчеркнул, что украинские власти попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако, по его словам, сделать это полностью не удастся.