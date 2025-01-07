Цена газа в Европе опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 декабря

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $495,6 за 1 тыс. куб. м, или 46 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).
Цена газа в Европе плавно росла в конце декабря в ожидании прекращения транзита российского газа через Украину. При этом на первых торгах после остановки поставок газа из РФ котировки лишь незначительно росли на 1%, оставаясь тем не менее на максимуме с 15 ноября 2023 года. После этого цены снизились.
Средняя цена газа в Европе по итогам 2024 упала на 17%, до около $387 за 1 тыс. кубометров. Основными факторами такого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на газ в ЕС. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что цены на газ в 2025 году вырастут на всех основных мировых рынках, но в 2026—2027 гг. ожидается падение котировок. В Европе цена в наступившем году вырастет умеренно, а остановка украинского транзита не станет ключевым фактором ценообразования: ожидается только краткосрочный рост в пределах 10%.
Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истек 1 января 2025 года, он предусматривал прокачку 40 млрд куб. м ежегодно. Однако отказ Украины продлевать соглашение лишил «Газпром» технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем утром 1 января поставки были остановлены. Президент России Владимир Путин заявлял, что нового контракта на транзит российского газа через Украину не будет, поскольку перезаключить соглашение за несколько дней до Нового года не удастся. Киев также объявил о намерении прекратить транспортировку российского газа.
В то же время Украина готова возобновить поставки через свою газотранспортную систему по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ, а президент РФ допустил вариант заключения контрактов на поставку через третьих контрагентов — турецкие, венгерские, словацкие, азербайджанские компании. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что в таком случае наиболее разумно выглядит схема, предусматривающая передачу прав собственности на газ на границе РФ и Украины. Таким образом газ переходил бы к новому собственнику, и по украинской территории прокачивалось бы уже не российское сырье. Сама же прокачка проходила бы в рамках аукционов, в которых участвовали бы европейские компании.