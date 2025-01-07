Цена газа в Европе опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 декабря

В то же время Украина готова возобновить поставки через свою газотранспортную систему по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ, а президент РФ допустил вариант заключения контрактов на поставку через третьих контрагентов — турецкие, венгерские, словацкие, азербайджанские компании. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что в таком случае наиболее разумно выглядит схема, предусматривающая передачу прав собственности на газ на границе РФ и Украины. Таким образом газ переходил бы к новому собственнику, и по украинской территории прокачивалось бы уже не российское сырье. Сама же прокачка проходила бы в рамках аукционов, в которых участвовали бы европейские компании.