Борьба за рынки: как будет развиваться энергетический сектор в 2025 году

В начале декабря 2024 года ОПЕК+ продлил добровольное сокращение нефтедобычи до 2026 года. Тем не менее даже с учетом этого фактора добыча нефти в странах альянса, а также не входящих в него государствах демонстрирует высокие уровни, отмечает Смирнов. В связи с этим и в 2025 году в мире будет наблюдаться переизбыток предложения нефти.