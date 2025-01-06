Первый блин комом

Котировки золота в пятницу снизились примерно на 0,75%. В краткосрочной перспективе давление на котировки золота может оказывать в том числе укрепление доллара США: индекс DXY, отражающий динамику доллара по отношению к корзине основных валют, повысился с 30 декабря 2024 года почти на 0,9%, а за прошлый год вырос на 7,4%. Тем не менее укрепление доллара не помешало в 2024 году повышению котировок золота на 27% (в долларах США), которые сохраняют потенциал для дальнейшего роста благодаря спросу со стороны центральных банков развивающихся стран.