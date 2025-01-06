Названа наименее популярная ипотечная программа в 2024 году

ВТБ также отметил. Что на дальневосточную ипотеку пришелся наименьший объем продаж. В банке объяснили такие показатели действием на ограниченном круге территорий. В ВТБ добавили, что выдача семейной ипотеки в 2024 году заняла 46% от общих выдач.