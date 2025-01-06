Названа наименее популярная ипотечная программа в 2024 году

«Наиболее востребованным продуктом оказалась семейная ипотека (36,17%), за ней следует стандартная программа (30,84%), а наименее популярной стала дальневосточная ипотека (2,58%)», — сообщили в Альфа-банке.
ВТБ также отметил. Что на дальневосточную ипотеку пришелся наименьший объем продаж. В банке объяснили такие показатели действием на ограниченном круге территорий. В ВТБ добавили, что выдача семейной ипотеки в 2024 году заняла 46% от общих выдач.
Доля выдач семейной ипотеки в Абсолют банке составила 60%.
«Остальные льготные программы “отстают” в связи с завершением с середины года действия льготной ипотеки, исчерпанием лимитов и техническими изменениями в программе ИТ-ипотека. Что касается ипотечного кредитования по рыночной программе, то основным стоп-фактором стали высокие процентные ставки», — подчеркнули там.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».