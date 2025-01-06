Аналитики допускают рост стоимости золота до $3 тыс. за унцию в 2025 году

Красноженов добавил, что золото — это валюта, позволяющая сохранить стоимость при росте денежной массы и захеджироваться от рисков инфляции. «В данном случае это относится как к физическим лицам, так и корпоративным структурам. Мы уже видели примеры выпуска золотых облигаций. Ряд компаний обладают значительными объемами физического золота и фактически используют золото как альтернативную валюту при своих операциях. Мы будем видеть более широкое использование финансовых инструментов, привязанных к физическому золоту в будущем», — сказал эксперт. По его мнению, средняя цена на золото в 2025 году будет находиться на уровне $2,8 −2,9 тыс. за унцию.