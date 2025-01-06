Аналитики допускают рост стоимости золота до $3 тыс. за унцию в 2025 году

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Стоимость золота в 2025 году может подниматься до $3 тыс. за унцию, но на фоне перегрева мирового рынка золота она вряд ли закрепится выше этого уровня, считают опрошенные ТАСС эксперты.
«Рост стоимости золота до $3 тыс. от текущего уровня означал бы повышение на 14%. С технической точки зрения такое движение вполне возможно. Однако это не значит, что цена на ключевой драгметалл сумеет легко удержаться на указанной отметке. Этому не способствует явный перегрев мирового рынка золота в 2024 году», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Виталий Манжос.
Он также отметил, что фьючерсы на золото завершали 2024 год с приростом примерно на 27%. «Это очень много для металла, носящего монетарную функцию. Продолжение роста стоимости в таком же темпе не имело бы явных фундаментальных оснований. На долгосрочном временном горизонте золоту “положено” демонстрировать относительную ценовую стабильность», — добавил он.
По мнению аналитика, рост спроса в 2024 году был обеспечен за счет центробанков и инвесторов. «Золото, купленное в инвестиционных целях, не потребляется. Оно может быть в любой момент вновь выброшено на рынок. Единственным серьезным макроэкономическим аргументом в пользу роста спроса сейчас выступает наметившийся цикл смягчения монетарной политики ФРС США. Однако указанный фактор не является единственным решающим драйвером биржевых котировок», — напомнил он.
Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отметил, что в моменте цены на золото могут уходит выше $3 тыс. за унцию на геополитических рисках и росте инфляционных ожиданий. «Мировые геополитические риски, динамика долларового денежного агрегата M2, политика ФРС, курс китайского юаня по отношению к доллару США и спрос на золото со стороны мировых ЦБ, ETF (инвестиционные фонды — прим. ТАСС) и физических лиц будут определяющими для цены на золото в 2025 году», — полагает он.
Красноженов добавил, что золото — это валюта, позволяющая сохранить стоимость при росте денежной массы и захеджироваться от рисков инфляции. «В данном случае это относится как к физическим лицам, так и корпоративным структурам. Мы уже видели примеры выпуска золотых облигаций. Ряд компаний обладают значительными объемами физического золота и фактически используют золото как альтернативную валюту при своих операциях. Мы будем видеть более широкое использование финансовых инструментов, привязанных к физическому золоту в будущем», — сказал эксперт. По его мнению, средняя цена на золото в 2025 году будет находиться на уровне $2,8 −2,9 тыс. за унцию.
Ранее Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в своем прогнозе отметил, что ждет положительный, но более скромный рост цен на золото в 2025 году по сравнению с 2024 годом.