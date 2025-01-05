Трамп назвал ошибкой отказ Британии от добычи нефти в Северном море

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп называл очень большой ошибкой намерение Великобритании прекратить добычу энергоресурсов в Северном море.
«Великобритания совершает большую ошибку! Откройте Северное море! Избавьтесь от ветряков!», — написал Трамп в Truth Social.
Так политик прокомментировал заявление шотландской торговой палаты от 8 ноября. В заявлении говорится, что нефтяная компания Apache намерена к декабрю 2029 года прекратить добычу энергоресурсов на своих объектах в Британии. Свое решение компания объяснила тем, что ее деятельность в стране из-за повышения налогов на сверхприбыль и необходимости обеспечения экологических мир становится «невыгодной».
Как пишет портал HuffPost, в своем предвыборном манифесте Лейбористская партия пообещала не выдавать новых лицензий на бурение в Северном море, чтобы достичь тем самым цели перехода к чистым источникам энергии.
В правительстве Британии сказали порталу, что приоритет властей — обеспечение «упорядоченного и процветающего перехода в Северном море в соответствии с климатическими и юридическими обязательствами» Британии. Также представитель правительства заверил, что власти Британии намерены работать с отраслью, чтобы «обеспечить нынешнее и будущие поколения хорошими рабочими местами».
В октябре британское правительство сообщило о решении повысить до 38% налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний.
Трамп в ходе избирательной кампании не раз говорил о том, что США должны «бурить», то есть активно добывать энергоресурсы.