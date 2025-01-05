Трамп назвал ошибкой отказ Британии от добычи нефти в Северном море

Так политик прокомментировал заявление шотландской торговой палаты от 8 ноября. В заявлении говорится, что нефтяная компания Apache намерена к декабрю 2029 года прекратить добычу энергоресурсов на своих объектах в Британии. Свое решение компания объяснила тем, что ее деятельность в стране из-за повышения налогов на сверхприбыль и необходимости обеспечения экологических мир становится «невыгодной».