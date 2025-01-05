Россиянам напомнили об увеличении материнского капитала

Бессараб надеется, что уже в этом году разрешат тратить маткапитал на высокотехнологическую медицинскую помощь. Она подчеркнула, что многие российские регионы уже разрешили свой местный материнский капитал использовать на мать и дитя, на лечение сложных заболеваний или когда большая очередь, а требуется быстрое, например, хирургическое вмешательство.