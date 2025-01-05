Пособие по беременности и родам в некоторых случаях превысит 1 млн рублей

«Хорошие новости для тех, кто станет или собирается стать мамой в 2025 году. В этом году увеличился размер пособия по беременности и родам. Выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска», — говорится в сообщении.
Как сообщается, с началом 2025 года в России МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц, поэтому размер пособий за 140 дней составит минимум — 103 285 рублей, максимум — 794 355 рублей, за 156 дней минимум — 115 089 рублей, максимум — 885 139 рублей, за 194 дня 143 123 рубля и 1 100 750 рублей соответственно.