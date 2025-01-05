Пособие по беременности и родам в некоторых случаях превысит 1 млн рублей

«Хорошие новости для тех, кто станет или собирается стать мамой в 2025 году. В этом году увеличился размер пособия по беременности и родам. Выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска», — говорится в сообщении.