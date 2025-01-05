Маткапитал могут разрешить тратить на обучение родителей

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором говорится, что депутаты в настоящий момент осуществляют подготовку проекта федерального закона, которым будет предусматриваться возможность использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на получение образования родителей.