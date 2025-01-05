Как правильно уведомлять о начале и завершении строительства дома

Такой документ называется Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции жилого либо садового дома. Это заменяет требовавшееся до августа 2018 года разрешение на строительство.
В ответ администрация направляет уведомление о том, что параметры планируемого дома соответствуют закону и его можно строить на этом участке. Так вы будете уверены, что дом не навредит соседям, коммуникациям или окружающей среде. Получив ответное уведомление можно начинать строительство.
Самый простой способ отправить уведомление — через портал Госуслуг, но эта возможность может быть недоступна для некоторых регионов. Получить такую услугу можно и на региональных порталах. Другой способ — лично подать уведомление и документы через МФЦ или обратиться напрямую в местную администрацию или местный орган по градостроительству и архитектуре.
В обоих случаях в течение 7 рабочих дней вы получите в ответ уведомление администрации о соответствии планируемых параметров дома требованиям законодательства. Документ действует в течение 10 лет. И даже если участок будет продан, уведомление продолжит действовать для будущего владельца.
Когда дом построен, нужно уведомить местные власти — подать второе уведомление об окончании строительства. К нему необходимо приложить технический план дома — документ, который готовит кадастровый инженер. Это нужно сделать в течение одного месяца после окончания стройки, но не позднее, чем в течение 10 лет после получения первого уведомления.
Второе уведомление местные власти будут сравнивать с первым, особенно в части параметров дома, при серьезных отступлениях документы не примут, например, лишний этаж достроить нельзя. А если в процессе стройки вы все же решили, например, построить трёхэтажный дом вместо одноэтажного, или увеличить его площадь в два раза, то о таких изменениях также необходимо заранее уведомить уполномоченные органы.
По итогам рассмотрения второго уведомления местные власти дадут ответ — уведомление о соответствии или несоответствии объекта требованиям законодательства. Без этого ответного уведомления не получится зарегистрировать право собственности на дом.
Если с документами всё в порядке, в течение 7 рабочих дней администрация сама направит сведения для регистрации права собственности на дом в Росреестр.