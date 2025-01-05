Как правильно уведомлять о начале и завершении строительства дома

Второе уведомление местные власти будут сравнивать с первым, особенно в части параметров дома, при серьезных отступлениях документы не примут, например, лишний этаж достроить нельзя. А если в процессе стройки вы все же решили, например, построить трёхэтажный дом вместо одноэтажного, или увеличить его площадь в два раза, то о таких изменениях также необходимо заранее уведомить уполномоченные органы.