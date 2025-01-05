Богатый банкрот. Эксперт объяснил, могут ли США объявить дефолт

«Госдолг Америки скоро достигнет 150% от ВВП, и темпы роста обязательств ускоряются, — приводит статистику Андрианов. — Кроме того, в США нарастает бюджетный дефицит, по итогам прошедшего финансового года (с октября 2023 года по октябрь 2024 года) этот показатель увеличился на 8% и составил 1,9 трлн долл. Если не считать двух “ковидных” годов, то это рекордный размер бюджетного дефицита для США за всю историю страны, это 6,4% по отношению к национальному ВВП. При этом предельным размером бюджетного дефицита, безопасного для экономики, считается уровень в 3% от ВВП, американцы уже превысили его более чем в два раза, и это как минимум повод для тревоги».