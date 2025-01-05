Богатый банкрот. Эксперт объяснил, могут ли США объявить дефолт

Объем государственного долга Америки непрерывно растет, как и размер бюджетного дефицита. Но, несмотря на все проблемы, в ближайшее время дефолт в США объявлен не будет, сообщил aif.ru доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов.
«США по-прежнему остаются крупнейшей экономикой в мире, — напоминает эксперт. — Если считать по паритету покупательной способности, то их уже обогнал Китай, но по классической модели, в номинальном выражении Америка уверенно удерживает пальму первенства. У них еще есть запас прочности, и даже при неблагоприятном для них развитии событий в одночасье они не развалятся, в ближайшее время американского дефолта не случится».
Но проблемы есть. О том, что не все ладно в американском королевстве, красноречиво свидетельствует астрономический государственный долг этой страны, превысивший 36 трлн долл., и угрожающе большой бюджетный дефицит. Причем оба показателя постоянно увеличиваются, что лишь добавляет рисков в экономике. Различные эксперты из МВФ, Всемирного банка и частных компаний неоднократно призывали власти США навести порядок в федеральных финансах, привести расходы в соответствие с доходами, но пока реакции нет. «В настоящее время Америка стремительно движется к банкротству», — вынужден был констатировать в начале декабря 2024 года миллиардер Илон Маск. И у него были для того все основания.
«Госдолг Америки скоро достигнет 150% от ВВП, и темпы роста обязательств ускоряются, — приводит статистику Андрианов. — Кроме того, в США нарастает бюджетный дефицит, по итогам прошедшего финансового года (с октября 2023 года по октябрь 2024 года) этот показатель увеличился на 8% и составил 1,9 трлн долл. Если не считать двух “ковидных” годов, то это рекордный размер бюджетного дефицита для США за всю историю страны, это 6,4% по отношению к национальному ВВП. При этом предельным размером бюджетного дефицита, безопасного для экономики, считается уровень в 3% от ВВП, американцы уже превысили его более чем в два раза, и это как минимум повод для тревоги».
Национальная валюта США по-прежнему является мировой резервной валютой, американские государственные бумаги по-прежнему с удовольствием скупают инвесторы со всего мира, а доля доллара в мировых торговых операциях немного превышает 80%. «Поэтому ждать дефолта от Вашингтона в ближайшее время не стоит, этого не случится, — уверен эксперт. — Но все действия и решения американских властей постепенно приближают США к банкротству».