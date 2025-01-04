В России появятся социальные вклады

Отмечается, что это новый финансовый продукт, критерии которого прописаны в законе. Проценты по такому вкладу будут выгоднее, чем по обычным вкладам, но сумма не должна превышать 50 тысяч рублей.
Разработан он для людей с невысокими доходами, которые получают государственную поддержку.
«Мы прорабатываем такой вклад и планируем запуск в требуемые законом сроки», — цитирует издание пресс-службу Альфа-Банка.
О конкретных процентных ставках по продукту в банке пока не рассказали, так как при текущих изменениях к дате запуска все может измениться. Главный параметр, на который будет завязана прибыльность нового продукта — ключевая ставка. «Ценообразование по вкладу определяется законом — мы будем придерживаться требований», — добавили в банке.
В законодательстве прописано, что процентная ставка по такому вкладу будет ориентироваться на доходность внутри конкретного банка. Она должна быть равна максимальной ставке по вкладу до года для розничных клиентов, за исключением вкладов по различным акциям, указывают в Банке России. Например, сейчас банки предлагают максимальные ставки по полугодовым вкладам: ставка там составляет, как правило, 20−23%.
ПСБ планирует запустить социальный вклад в соответствии с требованиями законодательства до 1 июля 2025 года. Уже сейчас компания предложила вклад, ориентированный на граждан с небольшим уровнем сбережений, по ставке 30%. Некоторые условия там совпадают: например, сумма не должна превышать 50 тыс. руб. Но важное требование — нужно быть новым клиентом или не держать в банке деньги более 180 дней.
Схожая доходность встречается у ВТБ: сумма там тоже ограничена, но доступен такой продукт только участникам программы долгосрочных сбережений.
Сумма для размещения на социальном вкладе не должна превышать 50 тыс. руб. Его можно будет в любое время пополнить и при необходимости снять с него деньги без уменьшения процентной ставки и комиссий. По вкладам с такой возможностью ставки обычно гораздо ниже. Проценты выплачиваются ежемесячно на указанный человеком счет.
Важное условие — у человека может быть только один такой вклад. За этим банки будут следить с помощью специального реестра.