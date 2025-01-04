В России появятся социальные вклады

Сумма для размещения на социальном вкладе не должна превышать 50 тыс. руб. Его можно будет в любое время пополнить и при необходимости снять с него деньги без уменьшения процентной ставки и комиссий. По вкладам с такой возможностью ставки обычно гораздо ниже. Проценты выплачиваются ежемесячно на указанный человеком счет.