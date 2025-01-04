Как присвоить адрес частному дому. Видео

Зарегистрировать можно и нежилые объекты на вашем земельном участке: гараж, баню, хозяйственную постройку, сарай или любой другой объект недвижимости, однако такой обязанности у граждан нет. Постройку нужно будет регистрировать, если собственник захочет совершать с ней какие-либо сделки (например, сдать гараж в аренду).