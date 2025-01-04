Как присвоить адрес частному дому. Видео

Для этого нужно официально оформить право собственности и внести сведения в Единый государственный реестр недвижимости.
Порядок действий при регистрации права собственности на дом и участок:
Шаг 1. Соберите документы. Их точный список зависит от конкретной жизненной ситуации, но минимальный набор включает:
- заявление на регистрацию права собственности;
- паспорт;
- правоустанавливающие документы на дом и земельный участок (например, договор купли-продажи, ренты, дарения
и т. д.);
- технический план, подготовленный кадастровым инженером (если дом ранее не ставился на кадастровый учет).
Шаг 2. Подайте документы на регистрацию права собственности в отделение Росреестра, через МФЦ или онлайн на сайте Росреестра.
Шаг 3. Ожидайте регистрации права собственности на дом. Процедура обычно занимает от 7 до 9 рабочих дней.
Зарегистрировать можно и нежилые объекты на вашем земельном участке: гараж, баню, хозяйственную постройку, сарай или любой другой объект недвижимости, однако такой обязанности у граждан нет. Постройку нужно будет регистрировать, если собственник захочет совершать с ней какие-либо сделки (например, сдать гараж в аренду).
Для регистрации нежилых построек нужно также обратиться в местное отделение Росреестра или МФЦ с заявлением и техническим планом объекта.
Кроме регистрации права собственности стоит также не забыть присвоить дому адрес, если его еще нет. Так, без точного адреса вы, к примеру, не сможете получать почтовую корреспонденцию или оформить прописку.
В зависимости от региона, присвоением адреса могут заниматься органы местного самоуправления или региональные власти (например, в Москве и в Санкт-Петербурге). После принятия положительного решения местные или региональные власти обязательно направляют информацию о вновь присвоенных адресах в Федеральную информационную адресную систему.
Чтобы присвоить адрес дому или земельному участку, необходимо подать заявление в орган местного самоуправления, на территории которого он находится. К заявлению нужно приложить выписку из ЕГРН, копию паспорта. Точный комплект документов можно уточнить в вашем муниципалитете.
Заявление можно подать напрямую, по почте, через МФЦ или с помощью портала Госуслуги. Регистрация адреса обычно занимает до 10 рабочих дней.