Юрист рассказала, какие пенсии проиндексируют в 2025 году

Накануне профессор Вадим Виноградов сообщил, что в 2025 году для выхода на пенсию потребуется накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и иметь стаж не менее 15 лет. Коэффициент рассчитывается с учетом отсрочки начала получения пенсии, суммы уплаченных взносов и продолжительности стажа, уточнил он.