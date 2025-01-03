Эксперт рассказал, когда ипотека в России станет более доступной

По его оценке, в 2025 году выдача ипотеки сократится до 1−1,2 млн кредитов на 3,8−4,0 трлн руб., восстановление может начаться с 2026 года при условии снижения ключевой ставки.
«При текущих условиях рыночная ипотека остается доступна при участии заемщиков в льготных программах: семейная, сельская, IT, дальневосточная и арктическая ипотека», — отметил эксперт.
Говоря о льготных программах, Михаил Ковалев напомнил, что в конце 2024 года лимиты на выдачу Семейной ипотеки отменили — ситуации, когда у банка закончились средства для выдачи субсидированной ипотеки и заемщикам приходится ждать или обращаться в другую кредитную организацию, в 2025 году не будет.
«Мы ожидаем, что в 2025 году инструмент сохранит высокую долю среди всей ипотеки с господдержкой и будет также востребован среди граждан. Ключевые условия программы будут прежними: ставка 6%, первоначальный взнос от 20%, сумма кредита до 6 млн рублей (12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей)», — добавил он.
Эксперт также подчеркнул, что власти не планируют вводить новые масштабные ипотечные программы. Даже если они и находятся где-то в проработке, нужно время на их анализ, расчет, описание, согласование. Поэтому сейчас нужно опираться на те программы, которые уже есть на рынке.
«Новые региональные программы вполне могут появиться в 2025 году. Возможно, они будут направлены на те отрасли и профессии, где сейчас наблюдается наибольший кадровый голод и спрос на персонал. Однако говорить о создании общей федеральной программы не приходится», — заключил Михаил Ковалев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».