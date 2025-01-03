Эксперт рассказал, когда ипотека в России станет более доступной

За 2024 год ключевая ставка выросла с 16% до максимальных 21%, что отразилось и на рыночных ипотечных ставках. Это, а также рост цен на недвижимость и ужесточение условий льготных ипотечных программ привели к сокращению выдач ипотеки. О том, какой будет ситуация на рынке жилищного кредитования в 2025 году, Финансам Mail рассказал Михаил Ковалев, директор Консультационного центра ДОМ.РФ.