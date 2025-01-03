Аналитики рассказали, куда вложить 1 миллион рублей в 2025 году

Второй неплохой инструмент на бирже — это золото (инструмент GLDRUB_TOM — аналог обезличенного металлического счета), полагает эксперт. «Вы не покупаете физическое золото, но биржа обеспечивает инструмент золотом, которое находится в НКЦ, за хранение которого вам не нужно будет платить. Инструмент торгуется в рублях и отлично защищает от девальвации. Золото продолжает быть востребовано, на фоне турбулентности и геополитических встрясок мировые центральные банки продолжают заполнять свои золотые резервы рекордными темпами, что толкает вверх стоимость драгметалла. В мире, где фиатные (бумажные) активы могут быть заморожены в один прекрасный день, недоверие к активам, необеспеченным золотом, растет. Исторически золото также отлично переносит инфляцию, от которой страдает не только российская экономика. Впрочем, мнение о золоте, как о “защитном инструменте” не подходит для краткосрочных инвесторов, так как цены на золото вполне могут скорректироваться, поскольку стоимость драгметалла заметно выросла за 2024 год, — рассказывает он.