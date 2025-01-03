Аналитики рассказали, куда вложить 1 миллион рублей в 2025 году

Куда выгоднее вложить свободные деньги
«Прежде всего, это акции, поскольку многие участники рынка все еще считают депозиты более прибыльным вложением в текущих условиях и не спешат дисконтировать в котировках акций экспортеров девальвацию рубля. В то время как компании, которые и без фактора девальвации, по стоимостной оценке, выглядят недорого и демонстрируют рост показателей, сейчас будут зарабатывать в рублях еще больше. Пока это мало или совсем не отражается в котировках их акций, более того, многие даже снижаются. И это удачный момент для вложения в акции, которые могут занять существенную долю в портфеле», — считает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.
Второй неплохой инструмент на бирже — это золото (инструмент GLDRUB_TOM — аналог обезличенного металлического счета), полагает эксперт. «Вы не покупаете физическое золото, но биржа обеспечивает инструмент золотом, которое находится в НКЦ, за хранение которого вам не нужно будет платить. Инструмент торгуется в рублях и отлично защищает от девальвации. Золото продолжает быть востребовано, на фоне турбулентности и геополитических встрясок мировые центральные банки продолжают заполнять свои золотые резервы рекордными темпами, что толкает вверх стоимость драгметалла. В мире, где фиатные (бумажные) активы могут быть заморожены в один прекрасный день, недоверие к активам, необеспеченным золотом, растет. Исторически золото также отлично переносит инфляцию, от которой страдает не только российская экономика. Впрочем, мнение о золоте, как о “защитном инструменте” не подходит для краткосрочных инвесторов, так как цены на золото вполне могут скорректироваться, поскольку стоимость драгметалла заметно выросла за 2024 год, — рассказывает он.
Конечно, в этом смысле инвестору выгодно иметь и безрисковую часть портфеля. Это могут быть, например, фонды денежного рынка, говорит Ефанов. «Такие фонды вполне подходят для спокойного сна. Тело фонда денежного рынка ежедневно переоценивается исходя из размера текущей ставки. Фонд вкладывает средства в краткосрочные операции РЕПО сроком от одного дня до трех месяцев. Такие сделки имеют очень низкий уровень риска за счет использования в качестве активов высоконадежные инструменты», — поясняет он.
Да и в целом, по мнению руководителя отдела управления акциями УК «Первая» Антона Кравченко, инвесторам нужно аккуратно подходить к выбору стратегии инвестирования. «Мы по-прежнему считаем, что большинству консервативных инвесторов лучше всего подойдет инвестирование в инструменты денежного рынка», — соглашается он. По мнению Кравченко, в том числе сегмент «замещенных» еврооблигаций сейчас предлагает уникальную возможность для российских инвесторов, ориентированных на валютную диверсификацию, зафиксировать двузначный уровень доходности.
Если же говорить об акциях, то потенциально заметную доходность могут принести вложения в производителей золота, ряд представителей финансового сектора, позитивен и прогнозу по компаниям из сектора информационных технологий, добавляет эксперт.
«В стадии перехода из цикла дна в цикл восстановления на рынке акций лучше всего вкладывать в наиболее ликвидные, крупные бумаги с низкой долговой нагрузкой и растущим бизнесом», — рекомендует персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Гусейн Рзаев. Из облигаций интересы корпоративные выпуски — в частности, рейтинга «А», то есть умеренного риска, указывает он.
Что будет с фондовым рынком в целом
По словам Кравченко, в конце 2024 года коэффициент P/E (отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли на нее. — «Российская газета») российского фондового рынка составлял 3,3. Это достаточно низкий коэффициент: с 2010 года среднее значение P/E Мосбиржи было на уровне уровне 5,7. «C 2010 года было только два случая, когда рынок стоил дешевле: в феврале 2022 года и сентябре 2023 года. При этом с точки зрения долгосрочной перспективы, мы понимаем, что ставка будет снижена и фундаментально рынок сейчас дешев», — рассказывает аналитик.
По его мнению, когда Банк России начнет снижать ключевую ставку, инвесторы станут искать повышенную доходность. Часть этих денег пойдет в фонды, которые ориентированы на индекс Мосбиржи, а часть инвесторов предпочтут отдельные компании, что станет топливом для рынка, считает Кравченко.
После выхода фондового рынка к устойчивому росту и приближении к уровням пиков весны 2024 года можно вновь ожидать всплеска IPO, отмечает Рзаев.
«В 2024 году компании размещались на IPO значительно выше справедливой оценки и выходя с продажей небольших пакетов создавали ажиотаж среди розничных инвесторов. Отдельные компании, разместившиеся в середине года потеряли более 40−60% своей капитализации. Лучшей стратегией для инвестора в 2024 году было избегать участия в IPO. Учитывая, что стоимость заемного капитала существенно выросла, компании могут рассматривать вопрос с размещением акций на бирже, однако для привлечения необходимого объема денежных средств им будет необходимо предлагать инвесторам более низкие оценки», — поясняет Кравченко.
По словам Ефанова, январь — традиционно один из самых растущих месяцев в году для индекса Мосбиржи. «Ожидаем положительной динамики в начале года и ждем, как будет развиваться ситуация на геополитическом фронте после прихода Трампа. Если действительно начнется диалог и какие-то санкции будут отменены, это будет импульсом к дальнейшему росту рынка. А также может благоприятно повлиять на инфляцию, если последует восстановление платежной логистики между странами», — говорит эксперт.
По прогнозу Рзаева, таргет на весь 2025 год по индексу Мосбиржи — 3500 пунктов. То есть речь все же о росте показателя, который в конце 2024 года находился чуть выше 2700 пунктов.