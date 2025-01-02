На первых торгах после отмены украинского транзита цена газа в ЕС выросла на 1%

Ранее сообщалось, что текущее положение дел может привести к тому, что Европа потеряет почти треть своего импорта газа из России. По словам эксперта Алексея Бобровского, за последние три года через украинскую газотранспортную систему на Европу поставлялось от 15 до 20 миллиардов кубометров газа. Теперь, без этого маршрута, объемы транспортировки снизятся до 39 миллиардов кубометров в год.