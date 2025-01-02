На первых торгах после отмены украинского транзита цена газа в ЕС выросла на 1%

Отмечается, что уровень цен остается самым высоким с 15 ноября 2023 года. Так, стоимость февральских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 543,4 доллара за тысячу кубометров. В пересчете на евро валюту, основываясь на текущем обменном курсе, это составляет 50,705 евро за мегаватт-час.
Напомним, 1 января 2025 года в 8:00 мск транзит российского газа через территорию Украины был полностью прекращен. Украинская сторона ранее неоднократно отказывалась от продления данных соглашений, что лишило «Газпром» технической и юридической возможности продолжать транспортировку газа.
Ранее сообщалось, что текущее положение дел может привести к тому, что Европа потеряет почти треть своего импорта газа из России. По словам эксперта Алексея Бобровского, за последние три года через украинскую газотранспортную систему на Европу поставлялось от 15 до 20 миллиардов кубометров газа. Теперь, без этого маршрута, объемы транспортировки снизятся до 39 миллиардов кубометров в год.