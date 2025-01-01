В Калининградской области турналог принесет местным бюджетам до 110 млн рублей

Туристический налог является местным налогом, уплачивается в бюджет муниципального образования по месту нахождения средства размещения в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом). Налог не носит целевой характер, поэтому может расходоваться по усмотрению органа местного самоуправления. По предварительной оценке, в 2025 году бюджеты муниципальных образований области дополнительно получат благодаря нему 100 — 110 млн рублей, сообщили в региональном министерстве. «Так, например, с учетом количества номерного фонда и среднегодовой загрузки коллективных средств размещения городского округа “Город Калининград” и Зеленоградского муниципального округа прогноз поступлений составляет 40 млн рублей и 20 млн рублей соответственно», — сообщили в ведомстве, отметив, что расчет не учитывает возможного размещения льготных категорий граждан. Налоговая ставка в 2025 году устанавливается в размере, не превышающем 1% от стоимости проживания, в 2026 году — 2%, 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, с 2029 года — 5%, но не менее 100 рублей в сутки.