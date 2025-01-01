В Калининградской области турналог принесет местным бюджетам до 110 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 1 января. /ТАСС/. Туристический налог начал действовать с 1 января 2025 года в 19 муниципалитетах Калининградской области. По предварительным оценкам, за счет налога в бюджеты муниципалитетов в 2025 году поступит от 100 млн до 110 млн рублей, сообщили ТАСС в министерстве по культуре и туризму области.
«На территории 19 муниципальных образований Калининградской области решениями представительных органов местного самоуправления туристический налог вводится с 1 января 2025 года, за исключением Краснознаменского, Нестеровского, Славского муниципальных округов, где было принято решение не вводить данный налог», — сообщили в региональном министерстве.
Муниципалитеты, которые не ввели налог, не приняли соответствующих решений из-за отсутствия или небольшого количества коллективных средств размещения, расположенных на их территории, отметили в ведомстве. Объектом налогообложения является услуга по предоставлению мест для проживания в классифицированных гостиницах и прочих местах коллективного размещения, включенных в соответствующий реестр. Таким образом плательщиком налога является не турист, поселившийся в отеле, а сама гостиница, пояснили там.
Туристический налог является местным налогом, уплачивается в бюджет муниципального образования по месту нахождения средства размещения в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом). Налог не носит целевой характер, поэтому может расходоваться по усмотрению органа местного самоуправления. По предварительной оценке, в 2025 году бюджеты муниципальных образований области дополнительно получат благодаря нему 100 — 110 млн рублей, сообщили в региональном министерстве. «Так, например, с учетом количества номерного фонда и среднегодовой загрузки коллективных средств размещения городского округа “Город Калининград” и Зеленоградского муниципального округа прогноз поступлений составляет 40 млн рублей и 20 млн рублей соответственно», — сообщили в ведомстве, отметив, что расчет не учитывает возможного размещения льготных категорий граждан. Налоговая ставка в 2025 году устанавливается в размере, не превышающем 1% от стоимости проживания, в 2026 году — 2%, 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, с 2029 года — 5%, но не менее 100 рублей в сутки.
Перечень граждан, стоимость временного проживания которых в отелях не включается в налоговую базу для сбора туристического налога, определен частью 2 статьи 418.4. Налогового кодекса РФ. Это, в частности, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, лица, выполняющие (выполнявшие) возложенные на них задачи на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в период проведения специальной военной операции.
Гостиничный фонд в регионе.
В Калининградской области туристов готовы принять 282 классифицированных коллективных средства размещения на 8 тыс. 99 номеров, сообщили в министерстве. В их числе семь коллективных средств размещения категории «пять звезд», 33 — «четыре звезды» и 87 — «три звезды». В среднем загрузка отелей на побережье и в Калининграде составляет 69%. При этом загрузка отдельных отелей достигает 70−95%. По прогнозам, загруженность гостиниц в период новогодних выходных достигнет уровня прошлого года — порядка 77−80%. В регионе в этот период ожидают более 70 тыс. гостей.