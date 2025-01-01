МРОТ в РФ в 2025 году вырастет до 22 440 рублей

Рост МРОТ поспособствует увеличению зарплаты около 4,2 млн работников. В 2024 году минимальный размер оплаты труда составлял 19 242 рубля.
Увеличение минимального размера оплаты труда является одной из национальных целей развития России до 2030 года. «Майским указом» президент РФ Владимир Путин закрепил, что МРОТ должен расти опережающими темпами и достичь не менее 35 тыс. рублей в месяц к 2030 году.
МРОТ — это минимальный размер зарплаты россиян до вычета НДФЛ. Работодатель не имеет права платить меньше — за это его могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности. Помимо зарплаты, от величины МРОТ зависит расчет оплаты больничного, пособия по беременности и родам и ряда других социальных выплат.
Размер МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. При этом субъекты РФ могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты в регионе — главное, чтобы он был не ниже федерального.
С 2000 года минимальный размер оплаты труда в России менялся 26 раз (включая повышение с 1 января 2025 года).