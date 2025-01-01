Как и кто может получить «Дальневосточный и Арктический гектар»

Землю можно использовать для самых разных целей: от строительства частного дома до ведения предпринимательства. При этом государство дополнительно предоставляет поддержку для участников программы: льготные кредиты на ведение бизнеса или Дальневосточную ипотеку по ставке до 2% на строительство дома на земельном участке. Для участников программы «Гектар» «Дальневосточная и арктическая ипотека» доступна без ограничения по возрасту или семейному положению заёмщика.