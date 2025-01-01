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Как и кто может получить «Дальневосточный и Арктический гектар»

Сегодня каждый россиянин может получить бесплатный земельный участок, площадью до 1 гектара в одном из регионов Дальнего Востока или на территории Арктической зоны. Как это сделать — рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Принять участие в программе могут все россияне вне зависимости от места жительства и семейного положения, а также иностранные граждане-участники программы добровольного переселения соотечественников, которые проживают за рубежом, и члены их семей.

Дальневосточный гектар предоставляется участнику программы по договору безвозмездного пользования на 5 лет. Через 4,5 года земельный участок можно оформить в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

Получить земельный участок по программе можно тремя способами:

Первый: на сайте надальнийвосток.рф.

Для этого нужно: зарегистрироваться на сайте с помощью учётной записи Госуслуг, заполнить необходимые сведения о вас и членах семьи, если вы планируете подавать коллективное заявление, сформировать участок на специальной карте или выбрать готовый участок из списка, отправить заявление и дождаться его рассмотрения.

Второй способ: через форму на Госуслугах

Порядок действий схож с первым способом за одним исключением. Через Госуслуги нельзя установить границы участка на специальной карте.

Третий способ: обратиться лично в орган власти по месту расположения земельного участка. Для этого необходимы: паспорт, заявление и схема расположения земельного участка. Схему может составить кадастровый инженер.

Землю можно использовать для самых разных целей: от строительства частного дома до ведения предпринимательства. При этом государство дополнительно предоставляет поддержку для участников программы: льготные кредиты на ведение бизнеса или Дальневосточную ипотеку по ставке до 2% на строительство дома на земельном участке. Для участников программы «Гектар» «Дальневосточная и арктическая ипотека» доступна без ограничения по возрасту или семейному положению заёмщика.