Как и кто может получить «Дальневосточный и Арктический гектар»

Принять участие в программе могут все россияне вне зависимости от места жительства и семейного положения, а также иностранные граждане-участники программы добровольного переселения соотечественников, которые проживают за рубежом, и члены их семей.
Дальневосточный гектар предоставляется участнику программы по договору безвозмездного пользования на 5 лет. Через 4,5 года земельный участок можно оформить в собственность или в аренду на срок до 49 лет.
Получить земельный участок по программе можно тремя способами:
Первый: на сайте надальнийвосток.рф.
Для этого нужно: зарегистрироваться на сайте с помощью учётной записи Госуслуг, заполнить необходимые сведения о вас и членах семьи, если вы планируете подавать коллективное заявление, сформировать участок на специальной карте или выбрать готовый участок из списка, отправить заявление и дождаться его рассмотрения.
Второй способ: через форму на Госуслугах
Порядок действий схож с первым способом за одним исключением. Через Госуслуги нельзя установить границы участка на специальной карте.
Третий способ: обратиться лично в орган власти по месту расположения земельного участка. Для этого необходимы: паспорт, заявление и схема расположения земельного участка. Схему может составить кадастровый инженер.
Землю можно использовать для самых разных целей: от строительства частного дома до ведения предпринимательства. При этом государство дополнительно предоставляет поддержку для участников программы: льготные кредиты на ведение бизнеса или Дальневосточную ипотеку по ставке до 2% на строительство дома на земельном участке. Для участников программы «Гектар» «Дальневосточная и арктическая ипотека» доступна без ограничения по возрасту или семейному положению заёмщика.