Цена газа в Европе в 2024 году упала до $387 за 1 тыс. куб. м

В декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $408 за 1 тыс. куб. м, но затем до апреля 2024 года происходило ее постепенное снижение: в январе — до $337 (на 53% ниже в годовом выражении), в феврале — до $288 (-51%), в марте — до $302 (-38%). После этого цены вновь начали расти: в апреле — до $320 (-33%), в мае — до $357 (+0,2%), в июне — до $384 (на 5% выше год к году), в июле — до $366 (+9%), в августе — до $437 (+10%), в сентябре — до $416 (-0,3%), в октябре — до $456 (-11%), в ноябре — до $491 (-4%), в декабре — до $489 (+20%).