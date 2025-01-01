Цена газа в Европе в 2024 году упала до $387 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Средняя цена газа в Европе по итогам 2024 упала на 17%, до около $387 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основными факторами такого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на газ в ЕС.
Всего по итогам 2024 года падение цены газа в Европе составило около 17%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах составила порядка $387 за 1 тыс. куб. м против $464 годом ранее и $1 400 в 2022 году.
При этом если 29 декабря 2023 года фьючерсы на газ торговались около $367 за 1 тыс. куб. м, 29 ноября 2024 года — на уровне $521, то 31 декабря 2024 года торги закрылись на отметке около $539 — на 3,5% больше по сравнению с концом прошлого месяца и на 47% выше конца 2024 года. Рост цены в последние дни 2024 года произошел на фоне ожидания прекращения транзита российского газа в Европу через Украину.
В декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $408 за 1 тыс. куб. м, но затем до апреля 2024 года происходило ее постепенное снижение: в январе — до $337 (на 53% ниже в годовом выражении), в феврале — до $288 (-51%), в марте — до $302 (-38%). После этого цены вновь начали расти: в апреле — до $320 (-33%), в мае — до $357 (+0,2%), в июне — до $384 (на 5% выше год к году), в июле — до $366 (+9%), в августе — до $437 (+10%), в сентябре — до $416 (-0,3%), в октябре — до $456 (-11%), в ноябре — до $491 (-4%), в декабре — до $489 (+20%).
Причины разнонаправленной динамики цен.
Снижение цен в первой половине 2024 года обусловлено рекордной заполненностью подземных газовых хранилищ (ПХГ), теплой погодой и повышением доли ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС. Плавный рост котировок летом был вызван жарой, ростом спроса на газовую генерацию, перенаправлением грузов СПГ в Азию, перебоями с поставками из Норвегии и США и безветрием. При этом страны ЕС искусственно разрушали спрос на газ в ущерб собственной экономике, что привело к падению потребления, закрытию предприятий энергоемких отраслей и переводу производственных мощностей в другие регионы. Тем не менее к концу года европейская промышленность смогла несколько стабилизировать свой спрос благодаря низким ценам на газ.
Хоть к началу текущего отопительного сезона европейские страны и заполнили свои хранилища более чем на 95%, это не позволило им охладить рост цен. Важную роль здесь сыграла холодная погода в ноябре, в результате которой отбор из ПХГ оказался близок к рекорду, а изъятия газа из хранилищ с момента достижения максимума их заполнения на 35% превышают среднее значение за пять лет. С начала отопительного сезона в конце октября (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон) страны ЕС отобрали из ПХГ уже более 26,5 млрд куб. м газа. При этом Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды ожидает самую холодную за последние несколько лет зиму в регионе.
Росту средней стоимости газа способствовали увеличение спроса на СПГ в Европе перед началом отопительного сезона и перебои с поставками из Норвегии в конце октября.
Кроме того, давление на цены осенью оказали и геополитические факторы: ожидание остановки транзита российского газа в Европу через территорию Украины с 1 января 2025 года; массированная атака в августе со стороны ВСУ на Курскую область, где находится газоизмерительная станция «Суджа»; новый виток конфликта Израиля и Ирана; прекращение поставок газа РФ австрийской OMV и последовавший затем разрыв контракта; санкции США против Газпромбанка, через который проходят иностранные платежи за российские газ и нефть.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер также обращал внимание на появление спекулятивного капитала на европейском рынке газа, который приводит к росту волатильности цен в регионе. Среднегодовая цена газа в Европе, которая складывается к концу 2024 года, в два раза выше, чем средняя цена периода 2016 — 2020 годов, отмечал он.