Цена газа на бирже в Европе выросла до максимума более чем за год

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем до $536 за 1 тыс. куб. м, или 50 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).