Цена газа на бирже в Европе выросла до максимума более чем за год

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов выросла до максимальных с 27 ноября 2023 года $536 за 1 тыс. куб. м на фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост с начала дня составляет более 4%.
Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем до $536 за 1 тыс. куб. м, или 50 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).