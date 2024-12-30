Россиян предупредили о существенном росте цен на шоколад в начале 2025 года

Напомним, что в 2024 году подорожал еще один продукт, который Россия может только импортировать: кофе. Из-за этого экономисты прогнозируют рост цен на кофе в России на 20−30% в 2025 году. В этой ситуации всему виной неурожай в Бразилии, связанный с засухой.