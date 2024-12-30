Россиян предупредили о существенном росте цен на шоколад в начале 2025 года

Отмечается, что с начала года сырье для шоколада и других видов шоколадных сладостей резко подорожало:
- какао-порошок — на 12%,
- кокосовое масло — на 18%,
- сахарозаменитель — на 16%.
Рост мировых цен связан с неурожаем какао-бобов в Западной Африке. Это привело к росту фьючерсов на сырье до исторического максимума.
Как пишет телеграм-канал со ссылкой на производителей, выбора нет. Или они будут повышать цены на шоколадки, или переходить на альтернативные заменители.
Прогнозируется, что на фоне такой экономической ситуации вырастет производство молочного шоколада. Это связано с тем, что самым дорогим компонентом в сладости является какао-масло, именно в молочных плитках его можно разбавить жирами, пальмовым маслом и прочим.
При производстве темного шоколада так не получится сделать, как и с белым.
Напомним, что в 2024 году подорожал еще один продукт, который Россия может только импортировать: кофе. Из-за этого экономисты прогнозируют рост цен на кофе в России на 20−30% в 2025 году. В этой ситуации всему виной неурожай в Бразилии, связанный с засухой.