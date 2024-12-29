Сейчас самое время. Высокие ставки подсаживают бизнес на депозитную иглу

Это кривая дорожка, на которой все-таки стоит себе напомнить, что депозиты могут быть первой помощью, но не панацеей. Сидеть на депозитной игле и развивать бизнес, ради которого все и затевалось, не получится. Пока вы будете стричь проценты, придется распустить сотрудников, контора не выполнит ни одного проекта, а конкуренты съедят вашу долю рынка. Оборудование нужно будет вернуть лизингодателю или, если оно в собственности, сдать в аренду. Тогда спустя два года отдыха, когда вы захотите вернуться в игру, вам его вернут с износом и придется вложиться в то, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность. А это уже почти как начинать бизнес с нуля. Помните, как это нелегко было?