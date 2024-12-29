Сейчас самое время. Высокие ставки подсаживают бизнес на депозитную иглу

«Фонтанка» обошла сайты крупнейших банков на предмет ставок по депозитам и пообщалась с десятком тех, кто не выставляет их на широкое обозрение. Стараясь отводить глаза от огромных рекламных цифр в разделе «физлица», переходила на страницы для малого и среднего бизнеса и методично выписывала: 22, 23, 24,8… Последнюю можно получить, разместив больше 5 млн рублей на срочный не пополняемый вклад на полтора года. Конечно, эти значения предварительные, не окончательные и нарочито привлекательные, сформированные за счет всяких бонусов и надбавок, но сам факт — еще год назад представить это было невозможно.
Ближе всего к реальности, — пожалуй, как всегда, — большой зеленый банк. У него ставки по депозитам размещены на сайте, и любой желающий может посмотреть, на что можно рассчитывать. Правда, меняются данные каждый день и очень сильно. К примеру, на 26 декабря Сбер давал максимальную ставку в размере 18,36% аж на два года, но уже 28 декабря ситуация кардинально изменилась. Максимальная ставка не только сдвинулась на уровень 3 месяцев, но и сама похудела до 18,15%. Ставка на два года уползла на 15,96%.
Другой, петербургский, банк, который обещает ставку до 19,9%, на поверку предлагает 15,66% — при условии, что клиент кладет более 100 тысяч рублей. Зато эту ставку можно зафиксировать на два года. Так, положив 5 млн рублей на депозит с капитализацией процентов, в конце срока компания получит дополнительно 1,8 млн рублей дохода.
Депозиты для ИП и юрлиц устроены иначе, нежели вклады для «физиков». Минимальный срок, на который компания может разместить деньги, составляет один день (это называется «овернайт»). Это и раньше было хорошим подспорьем для предпринимателей разного калибра, ну, а сейчас — тем более. Например, одна из читательниц «Фонтанки» рассказала, что разместила 5,5 млн рублей на 12 дней под 19,64%. По окончании срока на расчетный счет организации придут 35 тысяч рублей, которые можно будет использовать на нужды ее небольшой фирмы.
На фоне того, что рынок все же ждет снижения ключевой ставки в обозримом будущем, а сам ЦБ в своих прогнозах ожидает ее возвращения к 7,5−8,5% в 2027 году, перспектива оформить депозит, пока ставки на максимуме, выглядит заманчиво. Но вполне может быть, что ставка снова пойдет на серьезное повышение, а забирать деньги со срочных депозитов, чтобы «переложить», — значит вместо 20% получить на них смехотворные 0,1%.
Полностью исключать такую экстраординарную ситуацию нельзя. Она будет укладываться в рисковый сценарий, который предусматривает сильнейший экономический кризис. Однако сам Банк России считает его наименее вероятным, а аналитики после декабрьского решения регулятора стали более уверенно говорить о возможности снижения ставки в 2025 году или хотя бы сохранения ее на уровне 21% до конца года.
Минусы инструмента только в том, что для получения максимальной прибыли нужно вытащить из оборота определенную сумму и забыть о ней на много месяцев. Если речь идет о двух годах и более, это может быть проблематично, особенно для представителей малого или микробизнеса. Причем важно: взять в долг у какой-то другой компании, возможно, аффилированной, — тоже не вариант. Занимать придется под процент не ниже ключевой ставки, а в чем тогда выгода? За тем, чтобы предприниматели не перекачивали из одной фирмы в другую деньги под видом займов, внимательно следит ФНС. И если такая операция покажется ей подозрительной, доначислит налог за якобы полученную прибыль в размере, близком к ключевой ставке.
В теории можно изловчиться и сделать финт ушами с помощью векселей или других способов посерьезнее, но налоговая не дремлет, и рано или поздно это привлечет ее внимание. Предприниматель победит, только если он к этому моменту уже распустит сотрудников и смоется за границу пожинать плоды своей гениальности. В остальных случаях, предполагающих продолжение работы бизнеса, идея так себе.
Так что возможность получить выгоду от текущего положения и подсластить горькую пилюлю структурной трансформации экономики процентами по депозитам напрямую зависит от наличия свободных средств и их количества. Если у фирмы есть 100 миллионов (хотя это уже уровень среднего бизнеса), она спокойно может получить дополнительные 20 за год, есть 10 миллионов — будет еще два.
Возникает соблазн: не вытащить ли все деньги из оборота и не положить ли их все в банк? Процентов вряд ли хватит, чтобы прокормить постоянный штат сотрудников, но одному человеку — генеральному директору и владельцу в одном лице — хватит за глаза и за уши.
Это кривая дорожка, на которой все-таки стоит себе напомнить, что депозиты могут быть первой помощью, но не панацеей. Сидеть на депозитной игле и развивать бизнес, ради которого все и затевалось, не получится. Пока вы будете стричь проценты, придется распустить сотрудников, контора не выполнит ни одного проекта, а конкуренты съедят вашу долю рынка. Оборудование нужно будет вернуть лизингодателю или, если оно в собственности, сдать в аренду. Тогда спустя два года отдыха, когда вы захотите вернуться в игру, вам его вернут с износом и придется вложиться в то, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность. А это уже почти как начинать бизнес с нуля. Помните, как это нелегко было?
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».