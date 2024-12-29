Эксперты объяснили, как маткапитал повлияет на рынок жилья в России

Россиянки с детьми имеют право на материнский капитал в рамках господдержки. Согласно закону, маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, чем пользуются 70% получателей сертификата. Недавно Совфед одобрил закон об оценке жилья перед его покупкой за материнский капитал. О том, как новая норма повлияет на рынок жилья в России, Финансам Mail рассказали эксперты.