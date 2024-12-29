Эксперты объяснили, как маткапитал повлияет на рынок жилья в России

Михаил Ковалев, директор Консультационного центра ДОМ.РФ, отметил, что закон коснется объектов индивидуального жилищного строительства. Он даст покупателям дополнительную защиту, поможет использовать меры господдержки более эффективно, а также поспособствует улучшению жилищных условий.
«Закон не окажет существенного влияния на объем спроса на квартиры — все, кто хочет улучшить жилищные условия, будет искать варианты сделать это», — сказал эксперт.
С ним согласилась Ирина Зырянова, вице-президент Российской Гильдии Риэлторов. Она назвала проведение обязательной предварительной проверки соответствия жилья требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания разумной и правильной инициативой.
«Спрос на квартиры не уменьшится, снизится количество желающих противоправного нецелевого использования средств материнского капитала», — подчеркнула она.
Михаил Ковалев добавил, что закон распространится на объекты недвижимости, не пригодные для проживания.
«Принятые изменения к ст.8 ФЗ-256 распространяются как раз на покупку, строительство и реконструкцию частного дома или его части с помощью средств материнского капитала. Они не касаются покупки квартир на первичном и вторичном рынке», — отметил он.
Как пояснила Ирина Зырянова, нововведение будет распространяться только на жилые дома, в том числе дома блокированной застройки. Но при этом нет ограничений, должны ли эти дома быть новостройками, или вторичными объектами.
«Так что будем исходить из того, что получение соответствующего заключения требуется как для новостроек, так и для вторичных объектов», — заключила риэлтор.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».