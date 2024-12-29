Юрист назвал последствия завышения стоимости квартиры в договоре для продавца

Среди таких последствий юрист отметил повышенную налоговую нагрузку или возможные претензии налоговых органов, риски наследственных, семейных споров и оспаривания со стороны покупателя.
Так, если квартира была в собственности продавца менее 5 лет, или 3 лет в отдельных случаях, Налоговый кодекс обязывает уплатить НДФЛ с суммы, указанной в договоре, за вычетом расходов на приобретение. То есть, завышенная стоимость увеличивает налогооблагаемую базу и, соответственно, размер налога.
«В случае раздела имущества, например, при разводе или наследовании, заинтересованные стороны могут оспаривать сделку, ссылаясь на ее нерыночный характер — это может привести к судебным разбирательствам и дополнительным расходам», — предупредил юрист.
Также несоответствие между рыночной стоимостью квартиры и указанной в договоре может вызвать подозрения у налоговой инспекции, что может привести к проверке и прочим неблагоприятным последствиям.
Если сделка будет оспорена покупателем, к примеру, в случае финансовых трудностей или недовольства реальной стоимостью имущества, это чревато судебными процессами, связанными с возвратом части денег или расторжением договора.
Филипп Терехин порекомендовал всегда указывать реальную рыночную стоимость квартиры. Это позволит избежать избыточной налоговой нагрузки и минимизировать судебные риски в будущем, заключил он.
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