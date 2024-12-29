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Юрист назвал последствия завышения стоимости квартиры в договоре для продавца

Завышение стоимости квартиры в договоре купли-продажи чаще всего происходит по инициативе покупателя, чтобы он мог претендовать на получение заемных средств по ипотеке в большем количестве. Это, в свою очередь, позволит избежать дополнительных затрат на собственные средства. Однако для продавца такой подход сопряжен с неприятными последствиями, рассказал Филипп Терехин, старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры».

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Среди таких последствий юрист отметил повышенную налоговую нагрузку или возможные претензии налоговых органов, риски наследственных, семейных споров и оспаривания со стороны покупателя.

Так, если квартира была в собственности продавца менее 5 лет, или 3 лет в отдельных случаях, Налоговый кодекс обязывает уплатить НДФЛ с суммы, указанной в договоре, за вычетом расходов на приобретение. То есть, завышенная стоимость увеличивает налогооблагаемую базу и, соответственно, размер налога.

«⁠В случае раздела имущества, например, при разводе или наследовании, заинтересованные стороны могут оспаривать сделку, ссылаясь на ее нерыночный характер — это может привести к судебным разбирательствам и дополнительным расходам», — предупредил юрист.

Также несоответствие между рыночной стоимостью квартиры и указанной в договоре может вызвать подозрения у налоговой инспекции, что может привести к проверке и прочим неблагоприятным последствиям.

Если сделка будет оспорена покупателем, к примеру, в случае финансовых трудностей или недовольства реальной стоимостью имущества, это чревато судебными процессами, связанными с возвратом части денег или расторжением договора.

Филипп Терехин порекомендовал всегда указывать реальную рыночную стоимость квартиры. Это позволит избежать избыточной налоговой нагрузки и минимизировать судебные риски в будущем, заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».