Юрист назвал последствия завышения стоимости квартиры в договоре для продавца

Завышение стоимости квартиры в договоре купли-продажи чаще всего происходит по инициативе покупателя, чтобы он мог претендовать на получение заемных средств по ипотеке в большем количестве. Это, в свою очередь, позволит избежать дополнительных затрат на собственные средства. Однако для продавца такой подход сопряжен с неприятными последствиями, рассказал Филипп Терехин, старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры».