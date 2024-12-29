Балынин: минимальная страховая пенсия в 2025 году может составить ₽13 278

«В федеральном законе о бюджете Социального фонда России было предусмотрено увеличение страховых пенсий работающих и неработающих пенсионеров на 7,3% с 1 января 2025 года. В связи с тем, что инфляция складывается на значениях повыше, то будет проведена дополнительная индексация для того, чтобы обеспечить учет в размерах пенсий складывающихся реалий. Если, например, индекс потребительских цен составит 1,095, то тогда соответственно примут решение о перерасчете размеров страховых пенсий по нему. Соответственно, разницу между суммой январской страховой пенсии, рассчитанной по коэффициенту индексации 1,073 и суммой январской страховой пенсии, рассчитанной по тому, что будет принят в середине января, пенсионеры получат в феврале. Она им будет выплачена вместе со страховой пенсией за февраль, которая уже будет учитывать фактический уровень индекса потребительских цен за 2024 год. В результате такого перерасчета минимальная сумма назначаемой страховой пенсии (с учетом фиксированной выплаты) тогда составит 13 278,39 рублей (в случае коэффициента индексации 1,095)», — сообщил собеседник издания.