Йеллен заявила, что госдолг США достигнет потолка в середине января

По данным министра, «2 января 2025 года новый лимит задолженности будет установлен на уровне суммы непогашенной задолженности, на которую распространяется установленный законом лимит, на конец предыдущего дня». «В результате в настоящее время прогнозируется временное снижение задолженности, и, соответственно, Минфин не ожидает, что 2 января потребуется начать принимать чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по своим обязательствам. В настоящее время Минфин ожидает, что новый лимит будет достигнут в период с 14 по 23 января, и тогда Минфину придется начать принимать чрезвычайные меры», — подчеркнула Йеллен. Она призвала Конгресс принять все необходимые меры. Госдолг США составляет около $36,2 трлн.