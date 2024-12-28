Йеллен заявила, что госдолг США достигнет потолка в середине января

«Как вы знаете, лимит долга — это общая сумма денег, которую правительство США имеет право занимать для выполнения своих существующих правовых обязательств, включая выплату пособий, зарплаты военнослужащим, процентов по государственному долгу, возврата налогов и других платежей. В июне 2023 года был принят закон, приостановивший действие лимита долга до 1 января 2025 года», — отметила она.
По данным министра, «2 января 2025 года новый лимит задолженности будет установлен на уровне суммы непогашенной задолженности, на которую распространяется установленный законом лимит, на конец предыдущего дня». «В результате в настоящее время прогнозируется временное снижение задолженности, и, соответственно, Минфин не ожидает, что 2 января потребуется начать принимать чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по своим обязательствам. В настоящее время Минфин ожидает, что новый лимит будет достигнут в период с 14 по 23 января, и тогда Минфину придется начать принимать чрезвычайные меры», — подчеркнула Йеллен. Она призвала Конгресс принять все необходимые меры. Госдолг США составляет около $36,2 трлн.
В январе 2023 года был превышен законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга США. После этого Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация тогда призывала Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Президент США Джо Байден подписал 3 июня одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга.