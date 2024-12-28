Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сопротивление календарного года. ЦБ и ставки

Михаил Армяков, портфельный управляющий УК «РСХБ Управление Активами», о главных трендах российского фондового рынка.

Михаил Армяков
портфельный управляющий «РСХБ Управление Активами»
Источник: Reuters

Положительный импульс от решения ЦБ России сделать паузу в повышении ключевой ставки натолкнулся на сопротивление фактора окончания календарного года. Индекс Мосбиржи, несмотря на сохраняющуюся волатильность, закрывает пятничные торги с минимальными дневными изменениями на отметке 2765 пунктов.

В начале следующего года нас ждут закрытия реестров на получение промежуточных дивидендов у трех крупных эмитентов: ПАО НК «Роснефть», ПАО «Татнефть» и ПАО «Магнит». Наибольшую дивидендную доходность можно получить при покупке акций «Магнита» по текущей рыночной цене, более 10%. Закрытие реестра намечено на 9 января 2025 года.

На годовом собрании компании «Ozon» было принято решение о регистрации холдинговой компании МКПАО «Озон» в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. По аналогии с редомициляцией других эмитентов торговля ценными бумагами «Ozon» будет приостанавливаться в достаточно длительный срок, может продлиться несколько месяцев. Поэтому, рынок отреагировал на новость снижением котировок ценных бумаг «Ozon» на 4,5%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».