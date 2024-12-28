Сопротивление календарного года. ЦБ и ставки

Положительный импульс от решения ЦБ России сделать паузу в повышении ключевой ставки натолкнулся на сопротивление фактора окончания календарного года. Индекс Мосбиржи, несмотря на сохраняющуюся волатильность, закрывает пятничные торги с минимальными дневными изменениями на отметке 2765 пунктов.
В начале следующего года нас ждут закрытия реестров на получение промежуточных дивидендов у трех крупных эмитентов: ПАО НК «Роснефть», ПАО «Татнефть» и ПАО «Магнит». Наибольшую дивидендную доходность можно получить при покупке акций «Магнита» по текущей рыночной цене, более 10%. Закрытие реестра намечено на 9 января 2025 года.
На годовом собрании компании «Ozon» было принято решение о регистрации холдинговой компании МКПАО «Озон» в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. По аналогии с редомициляцией других эмитентов торговля ценными бумагами «Ozon» будет приостанавливаться в достаточно длительный срок, может продлиться несколько месяцев. Поэтому, рынок отреагировал на новость снижением котировок ценных бумаг «Ozon» на 4,5%.
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