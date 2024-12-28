Сопротивление календарного года. ЦБ и ставки

На годовом собрании компании «Ozon» было принято решение о регистрации холдинговой компании МКПАО «Озон» в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. По аналогии с редомициляцией других эмитентов торговля ценными бумагами «Ozon» будет приостанавливаться в достаточно длительный срок, может продлиться несколько месяцев. Поэтому, рынок отреагировал на новость снижением котировок ценных бумаг «Ozon» на 4,5%.