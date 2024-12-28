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Россияне назвали инфляцию главным экономическим явлением в 2024 году

На втором месте — изменения ключевой ставки Банком России, показал опрос Финансов Mail.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Почти каждый второй россиянин (47%) назвали самым значимым процессом в российской экономике 2024 года рост цен и инфляцию.

На втором месте — изменения ключевой ставки ЦБ — так ответили почти 25% читателей.

Третье место у динамики валютных курсов. Снижением стоимости рубля обеспокоены больше 6% участников опроса.

Еще 6% затруднились с ответом.

Примерно по три процента голосов респондентов набрали варианты «перегрев экономики и рост зарплат», «изменения на рынке ипотеки» и «изменения налоговой системы».

Запуск программы долгосрочных сбережений отметили два процента респондентов.

Еще один процент назвали важным событием принятие закона о майнинге в России.

Исследование проводилось 25—26 декабря 2024 года. В опросе приняли участие свыше 6,6 тысячи человек из всех регионов России.