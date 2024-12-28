Россияне назвали инфляцию главным экономическим явлением в 2024 году

Почти каждый второй россиянин (47%) назвали самым значимым процессом в российской экономике 2024 года рост цен и инфляцию.
На втором месте — изменения ключевой ставки ЦБ — так ответили почти 25% читателей.
Третье место у динамики валютных курсов. Снижением стоимости рубля обеспокоены больше 6% участников опроса.
Еще 6% затруднились с ответом.
Примерно по три процента голосов респондентов набрали варианты «перегрев экономики и рост зарплат», «изменения на рынке ипотеки» и «изменения налоговой системы».
Запуск программы долгосрочных сбережений отметили два процента респондентов.
Еще один процент назвали важным событием принятие закона о майнинге в России.
Исследование проводилось