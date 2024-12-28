Определена самая успешная валюта 2024 года

Как следствие, средняя заработная плата аргентинцев выросла почти вдвое и дошла до 990 долларов. Однако это дорого стоило экономике. Оказалось, что поддержка высокого курса песо обернулась практически полным истощением валютных резервов. Аналитики предупреждают, что быстрое обесценивание реала в соседней Бразилии и потенциальное введение пошлин новым президентом США Дональдом Трампом могут сделать Аргентину уязвимой к внезапной девальвации.