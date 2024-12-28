Как работают банки в новогодние праздники в 2024—2025 году: график отделений

На рубеже 2024/2025 годов новогодние праздники продлятся с 29 декабря по 8 января. Как правило, россияне стремятся к этому времени завершить все срочные дела и уделяют это время отдыху. Но что делать, когда именно в каникулы срочно нужно снять наличные, оформить перевод или погасить кредит в отделении банка? Финансы Mail собрали графики работы отделений крупнейших российских банков в конце 2024 года и в начале 2025-го.