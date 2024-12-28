Как работают банки в новогодние праздники в 2024—2025 году: график отделений

Работают ли банки в новогодние праздники
В период с 29 декабря по 8 января большая часть банковских отделений в России будут закрыты. Крупнейшие российские кредитные организации оставят работать только дежурные офисы. Их полные списки можно найти на официальных сайтах банков. Клиентам стоит учитывать, что список дежурных отделений может разниться от одного отделения к другому в зависимости от внутреннего графика.
Также во время каникул крупные российские банки не будут обслуживать корпоративных клиентов.
График работы банков в новогодние праздники
Часть банков вывесили полные графики работы своих отделений в период новогодних выходных дней на своих сайтах. Еще часть — оповестила клиентов в онлайн-приложении. Чтобы узнать расписание работы отделений можно также позвонить на горячую линию конкретного банка или обратиться в чат поддержки в приложении.
Как будут работать крупнейшие банки:
Сбербанк
Сбербанк будет работать в обычном режиме до 30 декабря включительно.
31 декабря отделения крупнейшего в России банк закроются в 15:00.
С 1 по 3 января офисы будут закрыты. С 4 по 6 и 8 января откроются дежурные отделения. Работать отделения в обычном режиме начнут с 9 января.
ВТБ
Отделения ВТБ — второго по объему денежной массы в РФ банка — будут работать в обычном режиме 28 и 29 декабря.
30 декабря отделения будут работать по графику субботы.
31 декабря, а также с 1 по 8 января будут открыты только дежурные отделния ВТБ.
Альфа-Банк.
29 и 30 декабря будут работать только те офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье. При этом 30 и 31 декабря время работы будет сокращено на один час.
С 1 по 3 января отделения работать не будут,
7 и 8 января — нерабочие дни.
С 9 января отделения банка будут работать по обычному графику.
Почта Банк
Пока банк не опубликовал официальных данных о работе своих отделений. Но проверить, открыт ли конкретный офис, или отделение не работает — можно на интерактивной карте банка.
Промсвязьбанк (ПСБ)
Промсвязьбанк также не опубликовал пока данных о работе отделений на сайте. Проверить, работает ли офис поблизости от вас, можно на сайте.
Московский кредитный банк (МКБ)
Все отделния МКБ не будут работать только три дня:
- 31 декабря
- 1 января
- 2 января
В остальные дни новогодних каникул график работы в разных отделениях будет разниться: есть офисы, которые работают по графику 5/2, 6/1, 7/0. По каждому отделению можно найти информацию на сайте МКБ.
Т-Банк
У Т-Банка нет нет офлайн отделений. Мобильный банк будет работать в обычном режиме.
ЮниКредит Банк
ЮниКредит Банк не будет работать 29, 30 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января.
Райффайзенбанк
Отделения Райффайзенбанка не будут работать с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года.
Как будут работать переводы и платежи в новогодние праздники.
Денежные переводы внутри банков и операции через СБП (Систему быстрых платежей) будут выполняться в праздничные дни без изменений.
При этом переводы по реквизитам счетов, скорее всего, могут быть отложены и поступят с небольшой задержкой вплоть до 9 января 2025 года.
Главное о работе банков в новогодние праздники в 2024—2025 году
Резюмируем главное о работе банков в новогодние каникулы:
- Уточнить график работы конкретного отделения можно тремя способами: на сайте конкретного банка, по телефону горячей линии или в мобильном приложении банка.
- Системы переводов внутри банков и по СБП будут работать в обычном режиме.
- Снять наличные можно будет не только в банкоматах в отделениях банков, но и на территории торговых центров, в супермаркетах и другим способом.