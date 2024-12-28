Импульс к росту немного ослаб

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров Роснефти ожидаемо продлил срок договора с Игорем Сечиным и назначил его с 1 января 2025 года на должность главного исполнительного директора ПАО «НК “Роснефть” сроком на 5 лет. Т-банк сообщил, что планирует открыть два филиала в Китае и направил в Банк России ходатайства о согласовании кандидатур на должности управляющих филиалами Т-банка в Шанхае и Сиане. Кроме того, Банк России выпустил указание, устанавливающее порядок выдачи иностранным банкам лицензии для проведения их филиалами банковских операций в России, которые вступят в силу с 7 января 2025.