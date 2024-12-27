Юрист объяснил, чем индексация отличается от повышения зарплаты

Согласно п. 1 ст. 135 Трудового кодекса РФ, размер заработной платы устанавливается согласно трудовому договору. При этом никаких специальных правовых норм, регулирующих повышение зарплаты нет.
«Работник и работодатель, руководствуясь ст. 72 Трудового кодекса, могут в любое время внести изменения в трудовой договор, в том числе по условиям оплаты труда. Для этого необходимо оформить дополнительное соглашение к трудовому договору», — отметил юрист.
По его словам, с помощью договора можно задокументировать повышение зарплаты в любое время и на любую величину.
«А вот индексация заработной платы — это обязанность работодателя регулярно увеличивать заработную плату сотрудников в зависимости от уровня инфляции в стране. В силу ст. 134 Трудового кодекса РФ госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения обязаны индексировать зарплату в установленном законом порядке», — напомнил эксперт.
Частные работодатели, подчеркнул он, не связаны столь жестко. Процедуру индексации они могут предусмотреть в собственных локальных нормативных актах, например, в коллективном соглашении.
Как указал Конституционный суд РФ в определении от 17.06.2010 года № 913-О-О, ст. 134 Трудового кодекса РФ возлагает на частных работодателей такую же обязанность индексировать зарплату своим сотрудникам, как и на публичных работодателей.
Как пояснил юрист, разница между ними в том, что последние определяют порядок индексации во внутренних документах, а не в законодательстве.
«Таким образом, повышение зарплаты — это добровольный акт со стороны работодателя. Индексация заработной платы является обязанностью работодателя», — заключил Александр Павловский.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».