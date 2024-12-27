Юрист объяснил, чем индексация отличается от повышения зарплаты

«Работник и работодатель, руководствуясь ст. 72 Трудового кодекса, могут в любое время внести изменения в трудовой договор, в том числе по условиям оплаты труда. Для этого необходимо оформить дополнительное соглашение к трудовому договору», — отметил юрист.