Соцфонд опубликовал график работы на новогодних каникулах

4 января — день работы клиентских служб Соцфонда (ранее это был Пенсионный фонд России, сокрашенно ПФР) в новогодние праздники.
Чтобы у россиян была возможность обратиться за услугами во время праздников, 4 января офисы фонда проведут обслуживание по сокращенному графику.
Списки клиентских служб, которые будут принимать граждан, можно найти на страницах региональных отделений на сайте СФР или в официальных группах.
График работы клиентских служб СФР в предновогодние и праздничные дни:
- 28 декабря: 9:00 — 16:45
- 4 января: 10:00 — 15:00
- С 9 января: прием по обычному графику
График единого контакт-центра по социальным вопросам 8−800−1−00000−1:
- До 30 декабря: консультирование по обычному графику
- 31 декабря: 00:00 — 17:00
- Со 2 января: консультирование по обычному графику
Также все услуги фонда в любое время можно получить онлайн на портале госуслуг.