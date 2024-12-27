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Соцфонд опубликовал график работы на новогодних каникулах

Социальный фонд России (СФР) в своем телеграм-канале опубликовал график работы отделений в период новогодних каникул с 29 декабря по 8 января включительно.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

4 января — день работы клиентских служб Соцфонда (ранее это был Пенсионный фонд России, сокрашенно ПФР) в новогодние праздники.

Чтобы у россиян была возможность обратиться за услугами во время праздников, 4 января офисы фонда проведут обслуживание по сокращенному графику.

Списки клиентских служб, которые будут принимать граждан, можно найти на страницах региональных отделений на сайте СФР или в официальных группах.

График работы клиентских служб СФР в предновогодние и праздничные дни:

  • 28 декабря: 9:00 — 16:45
  • 4 января: 10:00 — 15:00
  • С 9 января: прием по обычному графику

График единого контакт-центра по социальным вопросам 8−800−1−00000−1:

  • До 30 декабря: консультирование по обычному графику
  • 31 декабря: 00:00 — 17:00
  • Со 2 января: консультирование по обычному графику

Также все услуги фонда в любое время можно получить онлайн на портале госуслуг.