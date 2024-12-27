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Нефть. Арест судна из теневого флота России

На нефтяном фронте без особых перемен, констатирует Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Фьючерсы на Brent под конец года демонстрируют слабую волатильность. Также приближается экспирация ближнего контракта на ICE Europe (BRNG2025) — 30 декабря. Дата экспирации контракта на Мосбирже BR-1.25 — 03.01.2025.

Поддержку черному золоту оказывает улучшение новостного фона в отношении китайской экономики. Несколько обострились геополитические риски.

Давление идет со стороны индекса доллара DXY — он все еще достаточно силен.

Сегодня EIA опубликует официальные данные о состоянии коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. Предварительные цифры API свидетельствуют об очередном недельном снижении.

Новостной фон

∙ Израиль нанес удары по Йемену. Йеменский хуситы в этом году оказали сильное влияние на судоходство в Красном море — нефтяным танкерам пришлось перейти на более длинный маршрут, огибающий юг Африки.

Всемирный банк повысил прогноз ВВП Китая на 2024 и 2025 гг.

∙ Экспорт нефти из США в Китай в этом году сократился вдвое. Причина — Китай закупал больше нефти у России, Ирана и Венесуэлы. Крупнейшими импортерами американской нефти стали Нидерланды, Южная Корея и Великобритания.

∙ Крупнейшие европейские энергетические компании сокращают инвестиции в проекты чистой энергетики и увеличивают ставку на нефть и газ. Данная тенденция может сохраниться и в 2025 г. Триггером к изменению планов компаний стал энергетический кризис 2022 г. — правительствам многих стран пришлось отложить планы по энергопереходу.

∙ Финские власти арестовали судно, перевозившее российскую нефть в Балтийском море. Официальная причина — подозрение в повреждении силовых и телекоммуникационных кабелей. Финская таможенная служба заявила, что конфисковала груз. Вероятно, действия страны являются следствием ранее принятого отдельными странами решения бороться с теневым флотом России. Финляндия не может препятствовать судоходству в регионе, однако может использовать «право на подозрение» (right of suspicion) как предлог для взятия судна на абордаж и досмотра.

Фьючеры на природный газ вчера доросли до $4 за MMBtu, но далее последовали продажи.

Сегодня ожидается экспирация ближнего контракта NGF2025. Он торгуется в районе $3,79. Гэп на графике образовался из-за перехода рынка на следующий фьючерс NGG2025, который торгуется в районе $3,43. Таким образом, котировки следующего контракта находятся на уровне ближайших восходящих трендов. Направление его динамики станет более явным уже в январе.

Следующий отчет EIA по рынку природного газа выйдет лишь 9 января.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».