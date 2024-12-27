Нефть. Арест судна из теневого флота России

∙ Финские власти арестовали судно, перевозившее российскую нефть в Балтийском море. Официальная причина — подозрение в повреждении силовых и телекоммуникационных кабелей. Финская таможенная служба заявила, что конфисковала груз. Вероятно, действия страны являются следствием ранее принятого отдельными странами решения бороться с теневым флотом России. Финляндия не может препятствовать судоходству в регионе, однако может использовать «право на подозрение» (right of suspicion) как предлог для взятия судна на абордаж и досмотра.