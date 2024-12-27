Нефть. Арест судна из теневого флота России

Фьючерсы на Brent под конец года демонстрируют слабую волатильность. Также приближается экспирация ближнего контракта на ICE Europe (BRNG2025) — 30 декабря. Дата экспирации контракта на Мосбирже BR-1.25 — 03.01.2025.
Поддержку черному золоту оказывает улучшение новостного фона в отношении китайской экономики. Несколько обострились геополитические риски.
Давление идет со стороны индекса доллара DXY — он все еще достаточно силен.
Сегодня EIA опубликует официальные данные о состоянии коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. Предварительные цифры API свидетельствуют об очередном недельном снижении.
Новостной фон
∙ Израиль нанес удары по Йемену. Йеменский хуситы в этом году оказали сильное влияние на судоходство в Красном море — нефтяным танкерам пришлось перейти на более длинный маршрут, огибающий юг Африки.
∙ Всемирный банк повысил прогноз ВВП Китая на 2024 и 2025 гг.
∙ Экспорт нефти из США в Китай в этом году сократился вдвое. Причина — Китай закупал больше нефти у России, Ирана и Венесуэлы. Крупнейшими импортерами американской нефти стали Нидерланды, Южная Корея и Великобритания.
∙ Крупнейшие европейские энергетические компании сокращают инвестиции в проекты чистой энергетики и увеличивают ставку на нефть и газ. Данная тенденция может сохраниться и в 2025 г. Триггером к изменению планов компаний стал энергетический кризис 2022 г. — правительствам многих стран пришлось отложить планы по энергопереходу.
∙ Финские власти арестовали судно, перевозившее российскую нефть в Балтийском море. Официальная причина — подозрение в повреждении силовых и телекоммуникационных кабелей. Финская таможенная служба заявила, что конфисковала груз. Вероятно, действия страны являются следствием ранее принятого отдельными странами решения бороться с теневым флотом России. Финляндия не может препятствовать судоходству в регионе, однако может использовать «право на подозрение» (right of suspicion) как предлог для взятия судна на абордаж и досмотра.
Фьючеры на природный газ вчера доросли до $4 за MMBtu, но далее последовали продажи.
Сегодня ожидается экспирация ближнего контракта NGF2025. Он торгуется в районе $3,79. Гэп на графике образовался из-за перехода рынка на следующий фьючерс NGG2025, который торгуется в районе $3,43. Таким образом, котировки следующего контракта находятся на уровне ближайших восходящих трендов. Направление его динамики станет более явным уже в январе.
Следующий отчет EIA по рынку природного газа выйдет лишь 9 января.
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