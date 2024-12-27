Лучшие гендиректора 2024 года по версии The Economist

В порядке убывания общего дохода акционеров The Economist распределил места следующим образом.
- Алекс Карп из Palantir, американской компании по обработке данных и аналитике: +322%
- Кристиан Брух из Siemens Energy, немецкой компании по производству энергетического оборудования: +312%
- Джим Бёрк из техасского производителя электроэнергии Vistra Corp: +288%
- Дженсен Хуан из NVIDIA, производителя микросхем для искусственного интеллекта: +180%
- Изумисава Сейдзи из японской фирмы Mitsubishi Heavy Industries, производящей энергетическое оборудование и оружие: +177%
- Хирота Ясухито из Asics, японского торговца кроссовками для бега: +176%
- Гейр Хаой из норвежской оборонной компании Kongsberg: +174%
- Тайлер Гловер из Texas Pacific Land, крупного землевладельца в Техасе: +158%
- Рик Смит из Axon Enterprise, американского производителя нательных камер и полицейских электрошокеров: +149%
- Жан-Кристоф Телье из бельгийской биотехнологической фирмы UBC: +133%
Одно имя явно отсутствует в этом списке: Илон Маск. Его дружба с Дональдом Трампом оказалась стратегическим мастерским ходом: общая стоимость шести компаний, фактическим руководителем которых является Маск — Tesla, SpaceX, X, XAI, Neuralink и Born Company — в 2024 году подскочила примерно на 90%. Причем большая часть этого прироста была зафиксирована после президентских выборов в США 5 ноября.
Кроме того, The Economist сократил свой список, исключив из него три компании, которым в 2024 году сопутствовала скорее удача, чем мастерство управления. Это Vistra и Texas Pacific Land, которые в основном развивались за счет ожиданий, что энергоемкие центры обработки данных с применением искусственного интеллекта привлекут бизнес, и Axon, которая воодушевилась победой Трампа и его разговорами о милитаризации федеральных правоохранительных органов.
The Economist также удалил из списка две компании из-за неопределенности относительно продолжительности набранных темпов роста. Речь идет об Asics, недавние успехи которой связаны с брендом обуви Onitsuka Tiger, пользующимся невероятной популярностью у представителей поколения Z. Eсли в 2025 году продажи сохранят нынешние темпы роста, то у Хироты, возможно, появится шанс занять место на пьедестале. Однако на данный момент рост компании слишком зависит от прихотей чудаковатых пользователей TikTok.
Что касается UCB, то ее рост во многом обусловлен суперпопулярным противовоспалительным средством «Бимзелекс» (Bimzelx), которое она запустила в США в конце 2023 года. Поскольку до этого акции UCB под руководством Телье, вставшим у руля компании в 2015 году, росли незначительно, ему еще предстоит доказать, что он не просто «пони с одним трюком».
Еще два кандидата были исключены из списка из-за прошлых результатов. Резкий рост акций Siemens Energy частично отражает ее восстановление после тяжелого 2023 года, когда компания списала стоимость своего бизнеса ветряных турбин на 2 млрд долларов и вынуждена была обратиться за финансовой помощью к правительству Германии.
Хуан из NVIDIA, напротив, был исключен, потому что результаты его компании в 2023 году были слишком хороши — настолько, что The Economist счел его лучшим гендиректором 2023 года. В 2024 году рост NVIDIA, хотя по-прежнему быстрый, начал замедляться и больше не превосходит ожиданий аналитиков, как это было раньше.
Хаой из Kongsberg выиграл от роста заказов на системы вооружения, но также может претендовать на месте на пьедестале благодаря успешной интеграции Rolls-Royce Marine — крупного и рискованного приобретения, которое он сделал в 2019 году. Именно та сделка помогла компании возродить рост.
Изумисава, который в 2025 году ьуйдет в отставку, преобразовал Mitsubishi Heavy Industries из раздутого конгломерата, сосредоточенного на оборудовании для работы на ископаемом топливе, в оптимизированный бизнес с конкурентоспособными возможностями в области зеленой энергетики и обороны.
В течение 2024 года рыночная капитализация его компании взлетела с 36 млрд долларов до более чем 180 млрд долларов. Основные финансовые показатели компании впечатляют. Palantir быстро расширяется, и, по прогнозам аналитиков, в 2024 году рост ее выручки составит 26%, что на десять процентных пунктов больше, чем в 2023 году. К тому же она стала намного более прибыльной: операционная маржа за 12 месяцев по сентябрь 2024 года повысилась в два раза, до 15%. И в знак признания ее подъема Palantir в сентябре была добавлена в один из самых значимых американских индексов — S&P 500.
Риск для Карпа сейчас заключается в том, что ожидания взлетели слишком высоко. Форвардный мультипликатор цена/прибыль у Palantir недавно достиг 150х, заметно превысив средний показатель для компаний из индекса S&P 500, равный 22х. И теперь только 14% аналитиков, которые занимаются анализом Palantir, считают, что ее акции следует покупать. Это был звездный год для Карпа, теперь необходимо поддерживать набранные темпы роста.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.