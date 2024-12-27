Лучшие гендиректора 2024 года по версии The Economist

В течение 2024 года рыночная капитализация его компании взлетела с 36 млрд долларов до более чем 180 млрд долларов. Основные финансовые показатели компании впечатляют. Palantir быстро расширяется, и, по прогнозам аналитиков, в 2024 году рост ее выручки составит 26%, что на десять процентных пунктов больше, чем в 2023 году. К тому же она стала намного более прибыльной: операционная маржа за 12 месяцев по сентябрь 2024 года повысилась в два раза, до 15%. И в знак признания ее подъема Palantir в сентябре была добавлена ​​в один из самых значимых американских индексов — S&P 500.