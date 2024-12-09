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Китай начал антимонопольное расследование в отношении Nvidia

Китайские власти начали расследование в отношении американской компании Nvidia — крупнейшего в мире производителя продвинутых чипов для систем искусственного интеллекта. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщило Центральное телевидение Китая.

Источник: Reuters

Сообщается, что в центре расследования находится покупка американской компанией в 2019 году израильского производителя сетевого оборудования Mellanoх, по мнению китайских властей, нарушающая антимонопольное законодательство. При этом в 2020 году китайский регулятор одобрил эту сделку. Другие подробности о расследовании не сообщаются.

Торговая война США и Китая не впервые затрагивает Nvidia. В 2022 году американские власти ввели ограничения на экспорт в Китай целого ряда высокотехнологичных чипов, включая производимые Nvidia модели A100 и H100, объясняя это соображениями национальной безопасности. В прошлом году США ограничили продажу чипов, которые Nvidia разработала специально для экспорта в Китай. Впоследствии американские власти дополнительно ужесточали ограничения на продажу в Китай продвинутых чипов, в том числе произведенных Nvidia.

Акции Nvidia снизились почти на 3% после появления информации о расследовании.