Китай начал антимонопольное расследование в отношении Nvidia

Торговая война США и Китая не впервые затрагивает Nvidia. В 2022 году американские власти ввели ограничения на экспорт в Китай целого ряда высокотехнологичных чипов, включая производимые Nvidia модели A100 и H100, объясняя это соображениями национальной безопасности. В прошлом году США ограничили продажу чипов, которые Nvidia разработала специально для экспорта в Китай. Впоследствии американские власти дополнительно ужесточали ограничения на продажу в Китай продвинутых чипов, в том числе произведенных Nvidia.