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Девелопер объяснил, как сэкономить на покупке квартиры в 2025 году

Оформление беспроцентной рассрочки поможет россиянам сэкономить на покупке квартиры в 2025 году, заявил «Газете.Ru» Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По его словам, текущие сложности с ипотечным кредитованием, такие как ставки от 28% и переплата в две цены квартиры, не являются основанием отказываться от приобретения жилья.

«Напротив, сейчас сложились благоприятные условия для совершения сделки, только без привлечения ипотеки. Игроки рынка переориентировались с дорогих кредитов на гибкие рассрочки. Во-первых, они, как правило, беспроцентные, не подразумевают удорожания квартиры. Во-вторых, многие девелоперы предлагают покупателям гибкий график платежей, в том числе индивидуальный», — рассказал эксперт.

Как добавил девелопер, одно из преимуществ рассрочки — возможность хранить часть денег на вкладе, получая, таким образом, двойную выгоду.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».