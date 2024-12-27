Девелопер объяснил, как сэкономить на покупке квартиры в 2025 году

По его словам, текущие сложности с ипотечным кредитованием, такие как ставки от 28% и переплата в две цены квартиры, не являются основанием отказываться от приобретения жилья.
«Напротив, сейчас сложились благоприятные условия для совершения сделки, только без привлечения ипотеки. Игроки рынка переориентировались с дорогих кредитов на гибкие рассрочки. Во-первых, они, как правило, беспроцентные, не подразумевают удорожания квартиры. Во-вторых, многие девелоперы предлагают покупателям гибкий график платежей, в том числе индивидуальный», — рассказал эксперт.
Как добавил девелопер, одно из преимуществ рассрочки — возможность хранить часть денег на вкладе, получая, таким образом, двойную выгоду.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».