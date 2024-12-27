Bloomberg: биткоин Трампа «сделано в США» — несбыточная мечта

«Мы хотим, чтобы все оставшиеся биткоины добывались в США!!!» — написал Дональд Трамп в июне на своей странице в соцсети Truth Social.
Такое обещание он дал после встречи в Мар-а-Лаго с группой руководителей криптомайнеров — компаний, чьи огромные высокотехнологичные центры обработки данных выполняют работу, облегающую транзакции в блокчейне, в обмен на компенсацию в биткоинах или других криптовалютах. Июньская встреча стала ключевым моментом в превращении Трампа из криптоскептика в одного из самых убежденных союзников криптоотрасли, говорится в статье.
Это комментарий в стиле Трампа, но на самом деле все совсем не так.
Слова Трампа — это скорее символическое обещание поддержки, но на практике это невозможно, поскольку блокчейны — это децентрализованные сети, в которых ни у кого нет рычагов контроля и никто не может быть отстранен от участия в процессе. И сейчас этот сектор становится все более конкурентоспособным по мере того, как по всему миру появляются крупномасштабные майнеры, стремящиеся получить долю от доходов в десятки миллиардов долларов, ежегодно приносимого отраслью.
Российские олигархи, королевские семьи Дубая и китайские бизнесмены в Африке — очередные примеры новой волны конкуренции. Солидные доходы и доступ к огромной власти побуждают их присоединиться к прибыльному, но энергоемкому процессу.
В США сектор майнинга биткоинов за последние несколько лет превратился в многомиллиардную индустрию, поскольку цены на токены показывали экспоненциальный рост. Однако общая вычислительная мощность, генерируемая майнерами из США, значительно ниже 50%, и, как считают отраслевые аналитики, американские компании не смогут обеспечить всю сеть собственными силами.
Хотя нет общедоступных данных, указывающих на источники вычислительной мощности в каждом регионе мира, крупные поставщики услуг криптомайнинга, такие как Luxor, как правило, хорошо осведомлены об этом. Они получают подробную информацию о местах майнинга с помощью своего программного обеспечения, которое объединяет вычислительные мощности, чтобы увеличить шансы майнеров получить вознаграждение в биткоинах.
«На нескольких рынках ожидается колоссальный рост», — считает Тарас Кулик, генеральный директор Synteq Digital, одного из крупнейших брокеров специализированных компьютеров для майнинга биткоинов. В таких странах, как Казахстан, наблюдается рост спроса, «увеличиваются продажи в Азию, Африку и на Ближний Восток», добавил он.
Продажи в Азии указывают на рост активности по добыче биткоинов в Китае после того, как правительство в 2021 году ввело полный запрет на такие операции. Смягчение позиции России в отношении криптовалют, по словам Кулика, стимулирует возрождение крипторасли в стране.
В некоторых странах Африки и Южной Америки маржа от майнинга биткоинов намного выше, чем в США. Источники дешевой энергии разбросаны по всей Африке, а мощная гидроэнергетика Эфиопия позволила стране стать одним из самых быстрорастущих центров майнинга криптовалют на континенте. Доход от майнинга в долларах помог местным операторам в таких странах, как Аргентина, избежать инфляционной спирали и сохранить свои сбережения.
Mara Holdings Inc., крупнейший майнер по рыночной капитализации, объявила о планах создания совместного предприятия с местной фирмой, принадлежащей суверенному фонду благосостояния Абу-Даби. Целью СП является создание одной из крупнейших майнинговых ферм на Ближнем Востоке.
К тому же операции в США не полностью ориентированы на местных майнеров: многие майнеры предоставляют услуги хостинга, и любой желающий из США или из-за рубежа может купить машины, оплатить операции по их эксплуатации и зарабатывать биткоины.
Еще одной проблемой, которую Трамп рискует навлечь на американских майнеров, может стать торговая война с Китаем. Она может привести к повышению стоимости машин для майнинга биткоинов, большинство из которых производит китайская фирма Bitmain. А машины являются одной из двух основных статей расходов для майнеров, другой — оплата электроэнергии.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.