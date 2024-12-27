Bloomberg: биткоин Трампа «сделано в США» — несбыточная мечта

Слова Трампа — это скорее символическое обещание поддержки, но на практике это невозможно, поскольку блокчейны — это децентрализованные сети, в которых ни у кого нет рычагов контроля и никто не может быть отстранен от участия в процессе. И сейчас этот сектор становится все более конкурентоспособным по мере того, как по всему миру появляются крупномасштабные майнеры, стремящиеся получить долю от доходов в десятки миллиардов долларов, ежегодно приносимого отраслью.